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Избиратель готов съесть бюллетень: На выборах в Раду Украины зафиксировали две тысячи нарушений

21 июля 2019, 22:39  •  61 • В России

Сообщения о более чем 2000 нарушениях зафиксировало МВД Украины. Уже к вечеру воскресенья было возбуждено более полусотни уголовных дел.

Какие регионы отличились? Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области (в последней — та её часть, которая подконтрольна Киеву — ред.).

Что и как нарушали? В основном, избирательное законодательство. Ну и само проведение выборов нередко шло через пень-колоду...

Так, на участке в донецком Бахмуте члены местного избиркома решили заполнить и подписать протоколы еще… в ночь накануне выборов! И правда, чего ждать рассвета демократии.

94-летняя львовянка на глазах изумленного избиркома порвала бюллетени и попыталась их съесть. Но что-то аппетита не было. «Спасенные остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные», - сообщили официальные лица.

Фото: Валентина Стеценко/Facebook

В Кировоградской области на одном из избирательных участков вместо сейфа для бюллетеней использовали старую кастрюлю, причем, чтобы всем было понятно, так и написали на боку «СЕЙФ».

Ну, а депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Алексеев на одном из избирательных участков обнаружил использование ручек с… исчезающими чернилами. А что странного - в этой стране многое испаряется бесследно...

Явка на выборы Рады на Украине составила 35 %, а полиция завела 33 дела из-за нарушений

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