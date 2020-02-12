Избили за русский язык: В Польше дебоширы накинулись на отдыхающих под одобрительные взгляды прохожих

По данным издания Gazeta Wyborcza, инцидент произошёл в польском городе Торунь. Несколько злоумышленников с криками "Польша для поляков" накинулись на группу отдыхающих. Поводом для драки стал русский язык, на котором разговаривали приезжие. Позже выяснилось, что в числе пострадавших - русские, украинцы и белорусы.

"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку, - написал один из пострадавших в своём Facebook. - У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа".

Он также отметил, что очевидцы происшествия отворачивались и старались пройти мимо. Как пишет телеграм-канал "Выпускайте Кракена", видимо, то, что "Польша для поляков", там "все так думают". Отсюда и "одобрительные" взгляды.

Никто даже не попытался помочь, - сетует избитый. - Я побывал в разных странах <…> и мог рассчитывать на помощь других людей.

По словам пострадавшего, за последнее время подобные конфликты стали не редкостью: когда националисты притесняют приезжих.

В полиции, между тем, отметили, что конфликт попал на уличные камеры и сейчас ищут злоумышленников.