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Избили за русский язык: В Польше дебоширы накинулись на отдыхающих под одобрительные взгляды прохожих

12 февраля 2020, 07:09  •  108 • В мире
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски. "Никто не попытался помочь", - рассказывает пострадавший. По его словам, все проходили мимо, видимо, окидывая происходящее одобрительными взглядами. Нападающие оказались дебоширами с нацистскими настроениями, они выкрикивали: "Польша для поляков".
По данным издания Gazeta Wyborcza, инцидент произошёл в польском городе Торунь. Несколько злоумышленников с криками "Польша для поляков" накинулись на группу отдыхающих. Поводом для драки стал русский язык, на котором разговаривали приезжие. Позже выяснилось, что в числе пострадавших - русские, украинцы и белорусы.
"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку, - написал один из пострадавших в своём Facebook. - У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа".
Он также отметил, что очевидцы происшествия отворачивались и старались пройти мимо. Как пишет телеграм-канал "Выпускайте Кракена", видимо, то, что "Польша для поляков", там "все так думают". Отсюда и "одобрительные" взгляды.
Никто даже не попытался помочь, - сетует избитый. - Я побывал в разных странах <…> и мог рассчитывать на помощь других людей.
По словам пострадавшего, за последнее время подобные конфликты стали не редкостью: когда националисты притесняют приезжих.
В полиции, между тем, отметили, что конфликт попал на уличные камеры и сейчас ищут злоумышленников.

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