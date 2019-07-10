|
Избили, связали, заставили целовать ноги: Саудовскую принцессу судят за издевательства над художником
10 июля 2019, 21:54 • 72 • В мире
Во Франции проходит суд над саудовской принцессой, которую обвиняют в издевательствах над художником-декоратором. Последний рассказал, что его обвинили в попытке сфотографировать царственную особу, избили, связали, заставили целовать женщине ноги и вдобавок уничтожили его телефон.
Сама принцесса Хасса бин Салман, впрочем, перед судьей не предстала, поскольку судят ее заочно. Вместе с ней в качестве подельника по делу проходит ее телохранитель Рани Сайди (его успели задержать до того, как он покинул Францию). Обоим предъявлено обвинение в похищении человека и насилии над ним.
Еще в 2016 году художник-декоратор Ашраф Эйд обвинил принцессу в насилии. По его словам, его наняли для работ в престижных апартаментах на авеню Фош в Париже. Перед началом работ мужчина решил сфотографировать помещение, чтобы запечатлеть расположение вещей в нем.
Однако присутствующая при этом принцесса якобы решила, что художник тайком пытается сфотографировать ее отражение в зеркале. Она вызвала своего телохранителя и сказала ему: "Эту собаку следует убить, она не заслуживает жизни".
До убийства, к счастью, не дошло - декоратора избили, связали и заставили целовать ноги принцессы. Не удовлетворившись этим, ее телохранитель отобрал и уничтожил телефон художника. После освобождения Эйд обратился в полицию, где и изложил свою версию случившегося, она и легла в основу обвинения.
Перед судом Хасса бин Салман предстала заочно, сейчас она находится в Саудовской Аравии. В зале суда присутствовал только агент принцессы Эммануэль Мойн, который заявил, что она "заботливая, смиренная и культурная женщина", передает RTVI.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 19:09
|
07 июля 2019, 12:24
|
06 июля 2019, 10:24
|
09 июля 2019, 03:39
|
06 июля 2019, 00:54
|
05 июля 2019, 03:39
|
07 июля 2019, 09:09