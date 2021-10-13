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Избиения и угрозы: в Крыму завели уголовное дело на мужчину, пытавшегося убить четырёхлетнего сына

13 октября 2021, 18:35  •  142 • В России
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины по фактам покушения на убийство его четырёхлетнего сына. По некоторым данным, мужчина таким образом мстил бывшей жене, которая ушла от него в феврале 2021 года из-за регулярных избиений. 6 октября мужчина похитил ребёнка у бывшей супруги, отвёз его в лес, где, предположительно, взорвал в машине газовый баллон. Мальчик попал в больницу с сильными ожогами. При взрыве пострадал и сам Девлетов, он также находится в больнице. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего, истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни.
 
© crim.sledcom.ru
 

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство собственного четырёхлетнего сына.

По данным следователей, 6 октября 43-летний житель Алушты забрал у бывшей жены сына и увёз его в лес. 

«Находясь в автомобиле «ВАЗ», мужчина  осуществил поджог транспортного средства, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну», — говорится в сообщении СК.

В машине был газовый баллон, проводится пожаротехническая судебная экспертиза.

Пострадавший ребёнок получил ожоги 13% тела. Сейчас мальчик находится в больнице.

Мать пострадавшего ребёнка признана потерпевшей по уголовному делу и уже допрошена следователями. Региональное управление СК также назначило две судебно-медицинские экспертизы в отношении подозреваемого и пострадавшего ребёнка.

«В ходе следствия будет дана оценка обстановке в семье, действиям со стороны системы профилактики при разрешении и рассмотрении ранее направленных мамой мальчика заявлений и обращений», — добавили в СК.

Избиения и угрозы

По данным СМИ, мужчину, пытавшегося убить своего сына, зовут Эдем Девлетов. Кроме  покушения на убийство ему вменяют истязание беременной женщины и нарушение неприкосновенности частной жизни (п. «в» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 137 УК РФ).

По словам матери пострадавшего ребёнка, Эдие Девлетовой, в день трагедии бывший муж, ворвавшись в квартиру, грозился убить младшего сына, взорвав газовый баллон. Уже похитив мальчика, он также писал ей сообщения с угрозами — фото этой переписки были опубликованы в Telegram-канале Mash.

«Сегодня час расплаты придёт. Мы будем там, где ты впервые на природе. Чуть позже скину видео чтоб ты поняла. Что будет и где», — написал Девлетов бывшей жене накануне взрыва (орфография и пунктуация сохранены).

О регулярных угрозах и избиениях со стороны бывшего мужа Эдие рассказала в соцсетях.

Именно из-за них она решилась расстаться с Девлетовым — как сообщили RT в аппарате детского омбудсмена по Республике Крым, пара развелась в феврале 2021 года, после чего женщина с двумя детьми переехала к своим родителям.

Эдие также подчеркнула, что, несмотря на её заявления в правоохранительные органы, до сих пор Девлетов не нёс никакой ответственности за свои поступки.

  • Instagram
  • © devletovedem

«Человек, с которым я прожила пять лет мне мстит из-за развода и несёт огромную угрозу моим детям. Было написано много заявлений об угрозах, шантаже, рассылка интимных фото, избиения, унижения! И что с этим, а ничего», — говорится в сообщении, опубликованном Девлетовой после трагедии (орфография и пунктуация сохранены).

Потерпевшая также рассказала, что в течение двух дней после взрыва муж и его родственники не вызывали врачей к ребёнку, получившему сильные ожоги, и скрывали произошедшее от его матери. Эдие добавила, что боится за свою безопасность и за своих детей. Сообщалось, что после возбуждения уголовного дела к Девлетовой была приставлена охрана.

Ожоги более 10% тела

Сейчас четырёхлетний сын Эдие и Эдем Девлетов находятся в больнице в Симферополе.

  • Instagram
  • © edieshka888

По данным, полученным RT из аппарата детского омбудсмена по Республике Крым, жизни и здоровью мальчика уже ничего не угрожает, за его состоянием наблюдают врачи.

К Девлетому, подозреваемому в покушении на убийство, на время пребывания в больнице приставлена охрана. При взрыве он также получил ожоги, хотя пострадал меньше, чем сын.

По словам детского омбудсмена по Республике Крым Ирины Клюевой, у мальчика, в отличие от его отца, сильно пострадали ноги — она пояснила RT, что перед взрывом отец ребёнка по какой-то причине снял с него обувь.

Клюева также сообщила, что в аппарате уполномоченного следят за ситуацией и судьбой детей Девлетовой. По словам детского омбудсмена, мать пострадавшего ребёнка, несмотря на поведение мужа, ранее не обращалась за помощью в аппарат уполномоченного или органы опеки, а заявления на бывшего мужа забирала, опасаясь его мести.

«Она старалась самостоятельно сгладить все эти конфликты и не препятствовала даже после развода встречам этого мужчины с детьми, потому что второй ребёнок у них пятилетний, и в результате он, видимо, пытался её вернуть или склонить к тому, чтобы она смягчила свою позицию и вернулась к нему», — сообщила Клюева RT.

Омбудсмен добавила, что пострадавший мальчик в силу возраста не смог в подробностях описать, что именно происходило в машине отца в день трагедии. 

«Ребёнок четырёхлетний рассказывает, что папа открыл что-то — он думал, что это бензин. Он не знает, что такое газ, но сказал, что услышал какой-то запах, а потом папа подкрутил сигарету или зажег спичку, чтобы к сигарете подвести, и произошёл взрыв», — сообщила собеседница RT.

По словам Клюевой, она склонна верить матери ребёнка, утверждающей, что взрыв в машине был не трагической случайностью, а целенаправленной попыткой отца убить её сына, как мужчина и обещал в разговорах с бывшей женой.

«Я испытываю чувство удовлетворения от того, что преступление должно понести соразмерное наказание, — подчеркнула уполномоченная в разговоре с RT. — На мой взгляд, это было действительно покушение, он [отец ребенка] готовился к этому, и правоохранительные органы должны сделать все, чтобы в суде подтвердить эту статью. Ну а решение уже будет за судом. Я считаю, что когда речь идёт о жизни и здоровье ребёнка, наказание должно быть жестким».

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