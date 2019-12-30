Избиения, электрошок, заколачивание в ящик: Сенцов неожиданно "вспомнил" о российской тюрьме

Спустя больше двух месяцев после освобождения из заключения в России украинский режиссёр-террорист Олег Сенцов решил напомнить о себе, рассказав о "страшных пытках" в российской тюрьме. Информация появилась в личной колонке украинца в "Новой газете".

По словам украинского режиссёра-террориста, уже в карантине заключённых начинают "бить и прессовать". Якобы это обязательная процедура, практически ритуал приветствия, подчёркивает Сенцов.

В самой колонии всё ещё "страшнее". Украинец рассказывает, как непокорных заключённых бьют электрошоком, скручивают в матрас и кидают валяться на полу, а в особо запущенных случаях - заколачивают в ящик типа сейфа.

Примечательно, что сразу после освобождения из российской тюрьмы и возвращения на Украину режиссёр-террорист в своих интервью ни о чём таком не вспоминал. Он был бодр, весел и улыбчив. Только спустя несколько месяцев, когда о нём перестали говорить, Сенцов вдруг вспомнил "животрепещущие подробности" пребывания в российском заключении.

Также стоит отметить, что во время так называемой "голодовки" он находился под постоянным наблюдением. Плюс его регулярно навещали всевозможные правозащитники. При таком уровне наблюдения и контроля довольно сомнительно, что Сенцова кто-то бил, особенно электрошоком, или заколачивал в ящик.