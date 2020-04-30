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"Избавьтесь от посредников": в Германии дали совет России и Украине по Донбассу
30 апреля 2020, 16:10 • 53 • Политика
Урегулирование в Донбассе застопорилось из-за вмешательства посторонних
Конфликт Москвы и Киева давно был бы исчерпан, если бы в их отношения не лез Запад. В этом убежден депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
По его мнению, Россия и Украина могли все решить по-соседски, но Киев повелся на "лживые обещания как США, так и Евросоюза", в результате две близкие страны не могут нормально разговаривать, а конфликт в Донбассе длится уже многие годы. Переговоры нужно вести напрямую, без посредников, подчеркивает Гердт.
"Россия и Украина могут плодотворно работать. Но, когда в их отношения вклинивается третья сторона, начинается конфликт. Пускай Украина договаривается с Россией", – цитирует депутата RuBaltic.Ru. Аналогично должна поступить, по мнению Гердта, Прибалтика.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что снять санкции ЕС с России невозможно даже на фоне пандемии, поскольку конфликт на Украине не решен. При этом международные организации указывают, что постоянное продление ограничительных мер не влияет на политику Москвы и не способствует урегулированию в Донбассе.
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