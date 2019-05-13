Избавлением от богатых депутатов "Единая Россия" замазывает фасад - эксперт

По его мнению, таким образом партия власти спасает свой имидж, "замазывает фасад".

"Работа над ошибками, возможно, где-то в головах зреет, но пока до этого далеко. Пока идут какие-то косметические действия. Не какие-то глубинные, направленные на преобразования, а лишь подмазать немножко растрескавшийся, мягко говоря, фасад. Другой вопрос, что это первый предвестник переосмысления. Но на данном этапе переосмысления нет", - считает Бирлов.

Проблема имиджа "Единой России" в том, что эту ситуацию нельзя решать в монологе, подчеркнул журналист.

"Должен быть диалог. Должны быть какие-то адекватные оппозиционные силы, которые бы давили бы со своей стороны, вынуждая монополистов принимать какие-то объективные меры. Потому что иначе это будет продолжение исключительно работы по замазыванию фасада", - считает он.

Чтобы спасти имидж партии власти, надо, прежде всего, перестать сидеть на множестве стульев и четко обозначить свою экономическую, социальную и прочие политики, подчеркнул Бирлов.

"Сейчас монополист - партия власти, она имеет весьма размытую повестку, принимает в свои ряды людей с широкими взглядами, с широким прошлым и так далее. Ей необходимо как-то сузить и структурировать рамки. В том числе и по отбору кандидатов в депутаты, и прочее. Вот в этом реальное спасение", - заключил журналист.