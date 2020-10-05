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Избавить Россию от комплекса неполноценности: Имперские амбиции объяснил Михеев

05 октября 2020, 11:45  •  141 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда продолжил дискуссию об имперском статусе России и, напротив, торговых реалиях. Ранее Карен Шахназаров предположил, что стране пора сделать выбор и определить свой статус. Михеев согласен с тем, что Россию пора избавить от комплекса неполноценности.
Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на "Первом русском" высказывается на главные темы недели. В том числе он оценил дискуссию вокруг статуса России. Вопрос в очередной раз встал на фоне армяно-азербайджанского конфликта.
Режиссёр Карен Шахназаров предположил, что России пора определиться: или мы торговое предприятие, производящее оружие или, например, вакцины, или мы империя, которая берёт на себя ответственность за происходящее на территории бывшего СССР и разрешает конфликты. Михеев предположил, что этот вопрос о статусе действительно возник с момента, когда распался Союз. И мы стали стремиться в так называемый цивилизованный мир, который на поверку таким не оказался. Именно на этом фоне и развился миф о несамодостаточности России.
"Этот комплекс складывается из мысли о том, что нам надо найти способ и предложить себя мировому Западу, цивилизованному миру. И этот вопрос о статусе империи или торгового предприятия, кстати, актуален и для большой части молодых людей. Ведь у них сегодня каша в голове. Ведь о чём они думают: если Россия - это про деньги, то у Европы и Америки всё это получается гораздо лучше".
Сергей Михеев считает, что понимать это должны в первую очередь люди, работающие с идеологией. Ведь если мы про деньги, тогда и нет смысла держать такую большую страну. Именно с точки зрения бизнеса зачем нам, к примеру, Калининградская область, привёл пример политолог, говоря о такой извращённой позиции части общества.
Наконец, политолог подчеркнул, что лично он считает Россию империей и понимает так называемые "фантомные боли" имперского толка, но отказывается воспринимать их негативно. Это скорее позитивный момент с точки зрения будущего развития нашей страны.
"Не вижу в этом ничего плохого по факту", - подчеркнул Сергей Михеев.

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