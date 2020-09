«Избавимся от бюллетеней»: почему Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах • 70 • В мире Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти по итогам выборов в ноябре, если победит его соперник. В то же время президент в очередной раз раскритиковал голосование по почте, которое, как он считает, может стать источником потенциальных махинаций. С точки зрения экспертов, подобные заявления главы Белого дома говорят о его уверенности в победе в том случае, если процесс голосования будет прозрачным. При этом политологи допускают, что любой спорный результат выборов может привести к очередному витку уличных протестов, а для определения итогов голосования придётся привлекать Верховный суд Соединённых Штатов. Президент США Дональд Трамп Reuters © Tom Brenner Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти, в случае если на предстоящих президентских выборах победит кандидат от демократов Джо Байден. «Мы увидим, что произойдёт. Вы знаете, что я много жаловался на голосование по почте, и это катастрофа… Мы избавимся от бюллетеней, и тогда получится очень мирная… откровенно говоря, передачи не будет. Дальше будет продолжение», — сказал Трамп. Американские СМИ сошлись во мнении, что, говоря о «продолжении», Трамп, скорее всего, имеет в виду своё переизбрание в том случае, если выборы будут проходить не в обычном формате, а по почте. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что при удалённом голосовании его результаты могут быть сфальсифицированы. Кроме того, накануне Трамп предположил, что исход грядущих выборов определит Верховный суд США, как это было во время кампании 2000 года, когда в конечном итоге победил республиканец Джордж Буш — младший, несмотря на то что решающие голоса в штате Флорида достались его сопернику. «Я думаю, что это дойдёт до Верховного суда. И считаю очень важным, чтобы у нас было девять судей», — сказал Трамп на встрече с генеральными прокурорами штатов. Сейчас в США развернулась дискуссия на тему того, имеет ли Трамп право, как уходящий президент, выдвигать кандидатуру нового члена Верховного суда на вакантное место умершей Рут Бейдер Гинзбург. В случае если для определения исхода выборов снова потребуется решение этой инстанции, Трампу важно заполнить вакансию в ближайшее время. «Но лучше сделать это до выборов, потому что я считаю, что это махинации… махинации, которые проворачивают демократы, должны быть рассмотрены в Верховном суде США. Думаю, в ситуации «четыре на четыре» нет ничего хорошего, если вы понимаете, о чём я. Не знаю, поймёте ли вы. Должно быть восемь на ноль или девять на ноль. Но в случае, если процесс будет более политизирован, чем должен, очень важно иметь девятого судью», — приводит его слова канал CBS. Выборы несогласных Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, комментируя заявление Трампа, отметил, что оно его развеселило. «Меня развеселило это. Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что на это сказать», — заявил Байден. Кандидат в президенты от Демократов Джо Байден

© Kevin Lamarque Раскритиковали слова Трампа и республиканцы — в частности, президента осудил сенатор Митт Ромни, который выступал основным противником Барака Обамы на выборах 2012 года. «Мирная передача власти является основой демократии, без неё получится как в Белоруссии. Любые предположения, что президент может не соблюсти эту конституционную гарантию, немыслимы и неприемлемы», — написал Ромни в Twitter. Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable. — Mitt Romney (@MittRomney) September 24, 2020 По мере приближения выборов в США всё чаще звучат заявления со стороны различных СМИ и политиков о том, что результаты этого голосования могут быть оспорены и что проигравшая сторона так или иначе попытается их саботировать. Так, в июне Джо Байден раскритиковал утверждения Трампа, что голосование по почте будет сопровождаться нарушениями, и назвал их поводом для несогласия с результатами голосования, из-за чего республиканца, возможно, придётся выдворять из Белого дома силой, при помощи военных. Отметим, действующий президент неоднократно критиковал голосование по почте, главным аргументом в пользу которого стала непростая ситуация с распространением коронавируса в США. В ходе общения с прессой и в своих сообщениях в Twitter президент утверждал, что такое голосование обернётся массовыми фальсификациями в пользу демократов. При этом Трамп затруднился ответить на вопрос, примет ли он результаты выборов. В интервью телеканалу Fox News 19 июля он заявил, что посмотрит и пока не будет однозначно отвечать «да» или «нет». В конце августа бывший кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон в интервью телеканалу NBC подчеркнула, что Джо Байден ни в коем случае не должен признавать возможное поражение. «Джо Байден не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах. Думаю, процесс затянется, но я верю, что если мы не уступим ни на йоту, будем такими же целеустремлёнными и упорными, как наши соперники, то в конечном итоге он одержит победу», — считает Клинтон. Дискуссии подобного толка, которые потенциально могут привести к масштабному конфликту, побудили американских военных заранее заявить, что они не станут участвовать в его разрешении. Так, в конце августа глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли направил в конгресс письмо, в котором подчёркивалось, что ВС не будут вмешиваться в ход выборов ни в каком качестве. Эксперты, в свою очередь, допускают, что опасения Трампа по поводу голосования через почту небезосновательны, поскольку такой формат действительно может стать источником махинаций и вбросов. «Кроме того, почтовая служба может повлиять на итоги выборов, поскольку в ходе подсчёта будут продолжать приходить новые письма с бюллетенями. Несомненно, такое голосование может в итоге смазать результаты, которые впоследствии нужно будет отстаивать в судах», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Приближение к финишу Тем временем разрыв между Трампом и Байденом в рейтингах и опросах общественного мнения среди избирателей продолжает сокращаться. Так, согласно опросу телекомпании NBC News и социологической службы Marist Pol, в ключевом штате Флорида Байден и Трамп набрали по 48% голосов респондентов из числа потенциальных избирателей. В свою очередь, опрос телекомпании ABC и газеты The Washington Post показал, что за Трампа во Флориде готов проголосовать 51% избирателей, тогда как за Байдена — 47%. Протесты в США

© Bryan Woolston Эксперты, в свою очередь, допускают, что опасения Трампа по поводу голосования через почту небезосновательны, поскольку такой формат действительно может стать источником махинаций и вбросов. «Кроме того, почтовая служба может повлиять на итоги выборов, поскольку в ходе подсчёта будут продолжать приходить новые письма с бюллетенями. Несомненно, такое голосование может в итоге смазать результаты, которые впоследствии нужно будет отстаивать в судах», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Приближение к финишу Тем временем разрыв между Трампом и Байденом в рейтингах и опросах общественного мнения среди избирателей продолжает сокращаться. Так, согласно опросу телекомпании NBC News и социологической службы Marist Pol, в ключевом штате Флорида Байден и Трамп набрали по 48% голосов респондентов из числа потенциальных избирателей. В свою очередь, опрос телекомпании ABC и газеты The Washington Post показал, что за Трампа во Флориде готов проголосовать 51% избирателей, тогда как за Байдена — 47%. Протесты в США



