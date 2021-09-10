Избавились от армии США, а теперь и от символов: Талибы* начали "зачистку" Кабула

Движение "Талибан"* начало "зачистку" улиц Кабула от западных символов. Фрески и портреты, ассоциируемые с американцами и европейской культурой, закрасили, вместо них появились надписи, поддерживающие идеологию талибов*.

Движение "Талибан"* после ухода американских солдат из Афганистана начало зачищать улицы Кабула от западной символики. Как передаёт Fox News, уже закрашены несколько портретов, к примеру - Джорджа Флойда.

Авторами многих из этих фресок является художественный коллектив Artlords, возглавляемый афганским активистом Омаидом Шарифи. В своём Twitter он отмечает, что талибы* начали с исторического, "ознаменовавшего подписание #DohaDeal".

Талибы закрасили фрески, окружавшие стену безопасности вокруг Кабула. Вместо прежних изображений там появились надписи, поддерживающие их идеологию.

К примеру: "Для защиты исламской системы и независимости необходимы терпение и упорный труд".

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.