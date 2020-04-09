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Из Зеленского делают безропотно-бессловесную ширму?
09 апреля 2020, 18:35 • 69 • Украина
Последние социологические данные, проведённые заслуживающей максимальное доверие службой «R&BGroup», показывают, что жителей Украины в большинстве своём пугают три традиционных беды — нищета, безработица и неопределённость. Теперь же эти три «всадника Апокалипсиса по-украински» отягощены ещё и пандемией коронавируса, принёсшей в жизнь также страх голодной смерти.
Но удивительно другое: в это же время на начало текущей недели самый высокий рейтинг одобрения его действий у президента страны Владимира Зеленского. Его действия полностью одобряли 43% опрошенных, скорее одобряли – еще 16%, скорее не одобряли – 9%, совсем не одобряли – 21%, совсем не знает такого – 1% и затруднились с ответом (тяжело сказать) – 11%. У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова эти же показатели таковы – 25, 12, 5, 18, 15 и 25%. У премьер-министра Дениса Шмыгаля – 17, 9, 5, 15, 23 и 32%.
То есть еще пару недель назад рейтинг Зеленского упал ниже 50%, а сейчас опять пополз вверх. Более того, чтобы окончательно не запутаться в этих цифрах, нужно отметить, что только у Зеленского и спикера Разумкова положительные оценки (положительно и скорее положительно) выше, чем отрицательный рейтинг (скорее отрицательно и отрицательно). У Зеленского 59% против 30%, а у Разумкова – 37% против 23%. Для сравнения: нового премьер-министра Шмыгаля вообще не знают или не могут оценить больше половины опрошенных - 55%, и это больше, чем положительные (26%) и отрицательные (20%) оценки его работы.
У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 12, 5, 33, 9, 39 и 2%.
И – на закуску! – у экс-президента, лидера партии «Евросолидарность» (ПЕС) и теперь неофициального партнера «зеленой» власти Петра Порошенко – 9, 5, 26, 8, 49 и 2%.
Другими словами, удивительным образом положительная оценка деятельности выросла у Авакова – с 3-4% месяц назад до 19% сегодня. Это ниже, чем даже у бесцветного премьера Шмыгаля, но выше, чем у как бы «раскрученной» годами в политике Тимошенко (17%), не говоря уже о Порошенко (14%). Последнего народ, слава Богу, продолжает ненавидеть по-прежнему: у Порошенко самый высокий суммарный отрицательный рейтинг – 57%. Это выше, чем у Тимошенко (48%) и Авакова (37%).
Социологи благоразумно или намеренно и, похоже, для пущей объективности отказались как-либо комментировать данные своих опросов. Это сделали жизнь, и наблюдающие за нею эксперты.
Первый вывод прост: нет новых – выбираем старых и верим им. Рост рейтинга Авакова на фоне сохранения высоких и даже вновь растущих показателей Зеленского и Разумкова, говорит о том, что, с одной стороны, в Украине сохраняется спрос на так называемые «новые лица». А «зеленые» президент и спикер – из таковых. Вокруг же еще при Порошенко была проведена такая зачистка и репрессивное бетонирование политического поля, что нет никакой возможности прорасти кому-либо новому и не согласованному с правящим политико-олигархическим классом. После госпереворота-2014, запретов и репрессий на политарене остались только «старики». Что у власти, что в ее оппонентах. Порохоботы против перелицевавшихся сторонников свергнутого президента Виктора Януковича или примазавшихся к ним тех же «вечно вчерашних». При Порошенко это «Блок Петра Порошенко» против «Оппозиционного блока». Теперь при Зеленском партия «Слуга народа», которая вошла в политическую случку с партией ПЕС Порошенко, против «Оппоплатформы – За жизнь» («ОПЗЖ»), в которую влились как бы «новые старые» силы и лица Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.
С другой стороны, в условиях раздрая и тотальной неопределенности и нестабильности растет запрос на так называемую «сильную руку». Украинцы, страшно гордящиеся своей мнимой свободолюбивостью, называет это «тягой к стабильности и порядку». Но час от часу не легче: единственный человек, который сам олицетворяет стабильность своего положения (сохраняется на посту уже в четвертом правительство после майдана-2014) и реально имеет под рукой серьезные вооруженные (Нацполицию и Нацгвардию) и полувооруженные (всевозможные парамилитарные и криминальные банды отморозков) силы, - это Аваков. Вот к нему за порядком интуитивно как бы и тянутся люди. Типа пусть хоть кто разгонит и усмирит эту шоблу, которая разгуливается по городам и весям.
Второй вывод еще заковыристее: когда нет дел, приходится верить словам. В условиях нестабильности, постоянного стресса и безнадеги у населения растет равнодушие к происходящему в политике. А также интуитивная надежда в основном на себя и на власть. Вот когда Зеленский в своих частых проповедях-обращениях к народу говорит о том, как он будет бороться с коронавирусом, вытягивать страну из кризиса и не допускать повального сползания на дно, тогда ему и верят. Этот тот вариант от безнадеги, когда в слова верят, как в дела. Почти как по-библейски: слово есть дело и оно носит успокаивающий и обнадеживающий коллективный терапевтический характер.
Второй нюанс ситуации в том, что, как заметили многие эксперты в человеческой истории, люди осознанно политически борются за свои права не тогда, когда они борются за выживание себя и родных, а в условиях относительной стабильности. Тогда они формализуют свои интересы и через политпартии пытаются их реализовать. А вот в такой ситуации, как складывается сегодня в Украине, возможны только стихийные и, как и русские, бессмысленные и беспощадные бунты. Хлебные, медицинские, против криминального беспредела и т. д. и т. п. Вот сейчас люди в Украине, как показывают данные соцопросов, выживают и надеются, верят и ждут. Пока пар ненависти и недовольства не сорвет крышку котла. Вот в такой ситуации чуть более 100 лет назад и появился Нестор Махно с его «бей белых, пока не покраснеют, и красных, пока не побелеют».
Вывод третий: «хозяева жизни» боятся и ищут спасение путем обмана. Тот факт, что олигархи сгрудились вокруг власти Зеленского и забыли на время свои бизнесовые распри, а сама «зеленая» власть пошла на союз с порохоботами и соросятами, может говорит о том, что, во-первых, так и было задумано с «апгрейдом власти» при помощи «клоуна, играющего в слугу народа и членом на пианино». Дескать, все поняли, как внутри страны и за ее пределами зашкварился Порошенко, и решили его «обновить». То есть оставить в политике как важный фактор, но на вторых ролях. И голосование в 73% не так за Зеленского, как против Порошенко показало, что архитекторы этой перезагрузки были правы. Выбор Зеленского на какое-то время действительно сбил вал протеста, стравил пар недовольства и породил новые надежды у народа.
Во-вторых, когда случилась пандемия коронавируса, которая вновь отбросила страну в стихийный раздрай, «хозяева жизни в Украине и ее внешние кураторы решили вернуться к старой схеме власти, но под новой ширмой. Олицетворяет власть «новое лицо» - Зеленский с естественным или искусственно надутым высоким рейтингом популярности и надежд, а за его спиной формируется и укрепляется обновленная конфигурация власти. Зеленский все представляет и озвучивает, но ни за что не отвечает. А вот олигархи, силовики, внешние кураторы, ни за что формально не отвечая, на новой основе договариваются о судьбе Украины и по-прежнему, но на новых принципах распределения куша и барышей пускают ее с молотка.
Об этом и речь, когда сегодня Зеленский как бы договаривается с МВФ и Всемирным банком об условиях перекредитования старых долгов, втягивает страну в еще более глубокую долговую яму и обеспечивает принятие нужных законов в парламенте, а олигархи за текущую финансовую помощь власти получают страну по кускам на откуп. Политический консенсус обеспечивается возвратом порохоботов и соросят во власть союзом со «Слугой народа» и отказом от наказания Порошенко и его подельников. А вот экономический консенсус скрепляется отказом власти от большой приватизации в интересах исключительно транснациональных компаний, как раньше планировали соросята. Теперь же и олигархи дадут денег власти Зеленского, но получат приоритетный доступ к новому дерибану и передерибану страны. Все четко, ясно и разложено по полочкам, как медчасти борделя, чтобы и работники, и клиенты получали свое, но были в одинаковой безопасности.
«А народ?», - спросите вы. А он скажет свое слово, когда стихийно во время бунта появятся новый Махно или, на худой конец, Алексей Мозговой, Гиви и Моторола в самопровозглашенных ЛДНР, где впервые людям надоело наблюдать все эти политические расклады и терки со слезами и кровью. Или не появятся. Тогда Зеленский – ширма, а пауки в банке и мародеры за нею…
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