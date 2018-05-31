Из Заполярья грозим не только «булавой»

Он - один из самых мощных флотов ВМФ России. В его составе - уникальные корабли океанской зоны: тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Самая грозная ударная сила флота - морские стратегические ядерные силы. Подлодки флота непрерывно находятся на боевом дежурстве в мировом океане.

Несколько дней назад из акватории Белого моря экипаж капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории совершил залп четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава» с борта подлодки «Юрий Долгорукий». Стрельба подтвердила готовность экипажа к решению самых сложных задач.

Только в 2018 году более 50 военнослужащих награждены госнаградами. Вообще же в мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 30 военнослужащих Северного флота были удостоены звания Герой Российской Федерации.