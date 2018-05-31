Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Осуждённый за терроризм Кольченко объявил бессрочную голодовку в поддержку Сенцо...
Владимир Соловьев: Назначены губернаторы-технократы, которые не будут путать гос...
Врио главы администрации Тюмени стал заместитель главы города Кухарук
Глава УПЦ КП Филарет заявил о возможности получения автокефалии в июле
Главная / В России

Из Заполярья грозим не только «булавой»

31 мая 2018, 20:09  •  101 • В России

Он - один из самых мощных флотов ВМФ России. В его составе - уникальные корабли океанской зоны: тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Самая грозная ударная сила флота - морские стратегические ядерные силы. Подлодки флота непрерывно находятся на боевом дежурстве в мировом океане.

Несколько дней назад из акватории Белого моря экипаж капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории совершил залп четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава» с борта подлодки «Юрий Долгорукий». Стрельба подтвердила готовность экипажа к решению самых сложных задач.

Только в 2018 году более 50 военнослужащих награждены госнаградами. Вообще же в мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, более 30 военнослужащих Северного флота были удостоены звания Герой Российской Федерации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
30 мая 2018, 21:24
Минивен «Кортеж» заметили на улицах Москвы
31 мая 2018, 03:54
Власть в России предпочитает блондинок
30 мая 2018, 22:54
Пересчитали и потеряли: СК обнаружил пропажу €3 млн, изъятых из квартиры бывшего полицейского Захарченко

30 мая 2018, 21:24
Соцсети: «Жертвы» химатаки Асада воскресли, Скрипали воскресли и Аркадий Бабченко воскрес – праздник жизни
30 мая 2018, 21:24
Как задать вопрос Владимиру Путину во время "Прямой линии" в 2018 году
30 мая 2018, 21:24
Россия собрала доказательства вмешательства извне в выборы президента РФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 мая 2018, 08:09
Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!
25 мая 2018, 01:56
Ядерный «Буревестник» испытан над СШA
27 мая 2018, 07:24
Итоги недели. С-300, С-400, С-500
31 мая 2018, 11:54
Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой
25 мая 2018, 09:54
Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции
30 мая 2018, 12:54
Путин поднял мировой бунт
26 мая 2018, 08:39
Минус 140 миллиардов в казне и грядущий дефицит бензина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.