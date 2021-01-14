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Из замдиректора в замминистра: Топ-менеджер "Аэрофлота" стал замглавы Минтранса

14 января 2021, 23:35  •  16 • Политика
Лётного директора "Аэрофлота" Игоря Чалика назначили замминистра транспорта в рамках административной реформы правительства России.
Заместитель генерального директора "Аэрофлота" и лётный директор компании Игорь Чалик получил должность заместителя министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что Игорь Чалик в Минтрансе будет курировать авиационную отрасль. При этом другой заместитель министра транспорта Александр Нерадько также продолжит свою работу в ведомстве.
В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик,
- гласит заявление пресс-службы.
Напомним, что незадолго до назначения в СМИ ходили слухи, что Нерадько покинет свой пост, а его место займёт кто-то другой. Однако, как оказалось, Нерадько просто станет первым замминистра.

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