Из замдиректора в замминистра: Топ-менеджер "Аэрофлота" стал замглавы Минтранса

Заместитель генерального директора "Аэрофлота" и лётный директор компании Игорь Чалик получил должность заместителя министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Игорь Чалик в Минтрансе будет курировать авиационную отрасль. При этом другой заместитель министра транспорта Александр Нерадько также продолжит свою работу в ведомстве.

В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик,

- гласит заявление пресс-службы.

Напомним, что незадолго до назначения в СМИ ходили слухи, что Нерадько покинет свой пост, а его место займёт кто-то другой. Однако, как оказалось, Нерадько просто станет первым замминистра.