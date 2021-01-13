Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк

Комментируя встречу в нормандском формате, киевские издания сообщают, что Дмитрий Козак и Андрей Ермак пришли к согласию касательно местных выборов. На самом деле о местных выборах действительно шла речь, но не в рамках дискуссии – просто Козак в одностороннем порядке проинформировал своего украинского визави, что оттягивать выборы и далее Москва не намерена. А если в Киеве не готовы смириться со схемой «сначала выборы, а затем – вопрос о границе», то выборы состоятся без украинского участия.

Проведение местных выборов как бы легализует сложившуюся на сегодняшний день ситуацию. Если бы Киев и Москва договорились, то в выборах бы приняли участие украинские партии и кандидаты. И, таким образом, фактически состоялось бы возвращение народных республик в украинское правовое поле. Но так как для Киева принципиальное значение имеет вопрос о передаче границы (там настаивают, что выборы могут состояться только если украинские пограничники вернутся к местам своей службы, а вся российско-украинская граница перейдёт под контроль украинских силовиков), понятно, что ни о каком участии украинских кандидатов и партий не может идти и речи. Таким образом, выборы если и состоятся, то безо всякого украинского участия. И фактически в непризнанных республиках будет легализована власть в том её виде, в котором она там действует последние 6 лет. Разумеется, в этом случае о возвращении народных республик в украинское правовое поле, даже в отдалённой перспективе, можно будет забыть.

По всей видимости, российскую сторону окончательно перестала устраивать негибкая и неконструктивная позиция украинской стороны, добивающейся передачи границы всеми правдами и неправдами. И Козак, фактически, озвучил Ермаку ультиматум, чётко очертив ему сроки проведения местных выборов. Москва, таким образом, ждёт до лета. А далее – даётся отмашка на проведение местных выборов – но без украинского участия. Таким образом, на переговорах украинскую сторону вновь жёстко вернули к букве минских соглашений (ведь вопрос о границе там прописан чётко – до проведения выборов ни о какой передаче границы и речи идти не может). Зеленскому, если он, конечно, заинтересован вернуть Донецк и Луганск, ничего не останется, как принять ультиматум Козака. Вопрос лишь в том, не окажется ли слишком поздно.