Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а...
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, треб...
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Г...
Главная / Украина

Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк

13 января 2021, 13:40  •  334 • Украина
Комментируя встречу в нормандском формате, киевские издания сообщают, что Дмитрий Козак и Андрей Ермак пришли к согласию касательно местных выборов. На самом деле о местных выборах действительно шла речь, но не в рамках дискуссии – просто Козак в одностороннем порядке проинформировал своего украинского визави, что оттягивать выборы и далее Москва не намерена. А если в Киеве не готовы смириться со схемой «сначала выборы, а затем – вопрос о границе», то выборы состоятся без украинского участия.
Проведение местных выборов как бы легализует сложившуюся на сегодняшний день ситуацию. Если бы Киев и Москва договорились, то в выборах бы приняли участие украинские партии и кандидаты. И, таким образом, фактически состоялось бы возвращение народных республик в украинское правовое поле. Но так как для Киева принципиальное значение имеет вопрос о передаче границы (там настаивают, что выборы могут состояться только если украинские пограничники вернутся к местам своей службы, а вся российско-украинская граница перейдёт под контроль украинских силовиков), понятно, что ни о каком участии украинских кандидатов и партий не может идти и речи. Таким образом, выборы если и состоятся, то безо всякого украинского участия. И фактически в непризнанных республиках будет легализована власть в том её виде, в котором она там действует последние 6 лет. Разумеется, в этом случае о возвращении народных республик в украинское правовое поле, даже в отдалённой перспективе, можно будет забыть.
По всей видимости, российскую сторону окончательно перестала устраивать негибкая и неконструктивная позиция украинской стороны, добивающейся передачи границы всеми правдами и неправдами. И Козак, фактически, озвучил Ермаку ультиматум, чётко очертив ему сроки проведения местных выборов. Москва, таким образом, ждёт до лета. А далее – даётся отмашка на проведение местных выборов – но без украинского участия. Таким образом, на переговорах украинскую сторону вновь жёстко вернули к букве минских соглашений (ведь вопрос о границе там прописан чётко – до проведения выборов ни о какой передаче границы и речи идти не может). Зеленскому, если он, конечно, заинтересован вернуть Донецк и Луганск, ничего не останется, как принять ультиматум Козака. Вопрос лишь в том, не окажется ли слишком поздно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



334
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 17:30
Киев предложил Путину «золотой мост» для ухода с Донбасса
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
13 января 2021, 08:10
"Украину спасёт только массовое восстание": Экономист призвал реализовать "аргентинский сценарий"
12 января 2021, 16:35
США ужесточат борьбу с Россией на Украине
12 января 2021, 22:05
Украину ждут массовые беспорядки за отказ от российской вакцины
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадач...
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие по...
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на г...
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
07 января 2021, 13:45
"Фактор пандемии" - козырь России: Лондон готовил русским госпереворот, но споткнулся о коронавирус
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
07 января 2021, 17:25
Вакцина-убийца? Ещё два человека скончались после прививки от коронавируса
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
07 января 2021, 08:15
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.