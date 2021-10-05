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Из-за выборов в Крыму Зеленский одобрил бессрочные санкции
05 октября 2021, 19:55 • 266 • Политика
В санкционный список Украины были внесены имена десятков человек, имевших отношение к избирательному процессу в Крыму.
В Киеве утвердили санкции в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму. На сайте украинского лидера размещён указ за подписью Владимира Зеленского. Политик одобрил ранее определённые СНБО санкции в отношении граждан России. Санкции введены бессрочно.
Отмечается, что в перечне лиц, против которых Украина объявила санкции, участники выборов от партий, члены избирательных комиссий Крыма, а также представители ФСБ. Кроме того, в "чёрном списке" оказался один гражданин Кореи.
Ограничительные меры подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение перевозок по территории Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств и другое.
Санкции в общей сложности вводятся против 95 человек.
Кроме того, СНБО Украины ввёл санкции против русских Амурского судостроительного завода, Казанского порохового завода и Севастопольского завода судовой светотехники "Маяк". Также, помимо предприятий России, под санкции также попала компания Zasshid PTE.LTD, зарегистрированная в Сингапуре. Срок действия санкций - три года.
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