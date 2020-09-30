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Из-за выборов на Украине могут перенести сроки принятия госбюджета на 2021 год

30 сентября 2020, 22:40  •  42 • Украина

В ближайшие время Верховная рада Украины готовится обсудить планирование государственного бюджета на 2021 год. В преддверии местных выборов остается открытым вопрос, когда украинский парламент планирует принять «черновую» версию документа – до голосования или после?

В понедельник председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о намерениях провести 20 октября пленарное заседание, в ходе которого депутаты планируют принять проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Напомним, 14 сентября документ был утвержден кабинетом министров и 18 сентября представлен в парламент. Как заявил Разумков, 1 октября – крайний день подачи депутатами своих предложений, после чего 20 октября Верховная рада намерена обсудить предлагаемые поправки и направить их в кабинет министров.
Ряд украинских экспертов выражают сомнение, что проект бюджета утвердят в указанный срок, допуская сдвиг даты его принятия не менее, чем на неделю. В эфире одного из местных телеканалов директор Украинского института политики (УИАМП) Руслан Бортник обратил внимание, что в преддверии региональных выборов (25 октября – Прим. ред.) принятие проекта государственного бюджета попытаются оттянуть по причине его антисоциальной направленности.

Сообщения, что в следующем году ожидается сокращение поддержки социального сектора, муссируют в украинских СМИ несколько месяцев. Например, ранее появилась информация, что перевод детей на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса использовался Киевом для «обкатки» сценария массового увольнения учителей в школах. Отмечается, что в целях снижения нагрузки на бюджет представители МВФ рекомендуют Киеву сократить в следующие два года 140 тысяч бюджетников. Добавим, что замминистра финансов Роман Ермоличев косвенно подтвердил проработку данных рекомендаций, заявив, что на Украине работает на 36 тысяч учителей «больше, чем нужно».

Комментируя ситуацию, глава УИАМП Руслан Бортник подчеркивает, что обсуждение бюджетного плана за несколько дней до выборов также не выгодно из-за того, что на фоне ожидаемой оптимизации социального сектора «слуги народа» намерены потратить рекордную сумму на госаппарат и силовой блок. Согласно документу, подготовленному правительством и направленному в Верховную раду, на финансирование силовых ведомств в 2021 году планируется выделить 308 миллиардов гривен (10,9 миллиардов долларов). Как заключает эксперт, представленные инициативы негативно воспримутся электоратом и вполне очевидно, что власти не будут спешить их принимать.

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