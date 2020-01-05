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Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

05 января 2020, 21:54  •  113 • Политика
Только за одни сутки более трёх миллионов пользователей в Сети написали сообщения об угрозе Третьей мировой войны после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани. В результате американцы ринулись на сайт призывной службы США, чтобы узнать об общей мобилизации. Через несколько часов сайт рухнул.
Сайт призывной службы в США Selective Service System рухнул из-за сообщений о начале Третьей мировой войны. О произошедшем представители ведомства вынуждены были говорить на официальном канале в Twitter.
"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика", - поясняют в Selective Service System.
С 1973 года армия США работает на контрактной основе. Однако в случае глобальной военной угрозы мобилизации подлежат многие группы населения. По всей видимости, этим обстоятельством и был вызван большой интерес к сайту. Американцы, прочитав сообщения в Сети о Третьей мировой войне, спешили в "призывной пункт", чтобы уточнить информацию.
Стоит добавить, что только за сутки пользователи соцсетей опубликовали более трёх миллионов сообщений с общим хэштегом #WWIII ("Третья мировая война"). Причиной таких публикаций стали действия командования США, а именно убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. После того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке и объяснил его желанием "уничтожить террориста №1", в Иране чётко дали понять, что месть не заставит себя ждать. И теперь выбирать время и место будет именно иранская сторона. Пользователи в Сети по-своему расценили подобное противостояние и стали писать об опасениях в связи с началом новой глобальной войны.

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