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«Из-за угрозы безопасности дорожного движения»: в МВД предупредили о штрафах за дополнительные динамики в автомобиле

05 сентября 2021, 16:55  •  55 • В России
Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, уточнив, что штраф будет грозить водителю в том случае, если аудиосистемы не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Как уточнили в ведомстве, установка подобных систем может повлиять на безопасность дорожного движения.
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

Сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве пояснили, что штраф будет грозить водителю в том случае, если аудиосистемы не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

В МВД напомнили о понятии «внесение изменений в конструкцию транспортного средства», к которому, в соответствии с положениями технического регламента Таможенного союза, относятся также установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — подчеркнули в ведомстве.

При этом в ведомстве отметили, что вопрос влияния установленных компонентов на безопасность должен рассматриваться только в каждом конкретном случае.

Обозреватель журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с RT положительно оценил инициативу, однако предположил, что при реализации меры могут возникнуть сложности. 

«Работать это может при прохождении техосмотра и получении диагностической карты. Дело в том, что, согласно действующему закону, нарушением является изъятие элементов конструкции, предусмотренных заводом-изготовителем, и установка элементов, не предусмотренных заводом-изготовителем... Громкая музыка, во-первых, мешает водителю адекватно воспринимать окружающую ситуацию, а во-вторых, это нарушение конструкции автомобиля, и никто не знает, как это всё подключено и может ли возникнуть опасность перегрева, пожара и т.д.» — рассказал эксперт.

В свою очередь директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев высказал мнение, что громкая музыка из автомобиля — скорее «вопрос этики, чем безопасности». Он также высказал мнение, что сотрудники ГИБДД не всегда могут определить, является ли установленная система нарушением.

«С точки зрения шумовых эффектов можно рассматривать как вопрос хулиганства или агрессивного вождения. Но сотрудники ГИБДД не являются экспертами в этой области», — заявил эксперт.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы внесут в Мосгордуму законопроект об установлении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автовладельцами. 

Собянин подчеркнул, что «отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей и гоняют по ночам под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой». При этом, по его словам, существующие федеральные административные наказания не могут повлиять на ситуацию. В связи с этим было решено внести в городскую Думу соответствующий законопроект.

  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется», — рассказал Собянин.

В июле 2021 года в России вступили в силу новые «правила тюнинга» автомобилей.

Согласно изменениям, любые изменения в конструкции автомобиля, которые не оформлены производителем как заводские, считаются незаконными. Установка подобного оборудования возможна только после согласования с ГИБДД, а соответствующая информация об изменениях должна быть внесена в регистрационные документы.

Это касается нестандартных бамперов и спойлеров, лебёдки, фаркопов и «кенгурятников», газобаллонного оборудования, модернизации подвески, замены системы выхлопа и установки нештатной оптики, дополнительных динамиков и усилителей акустической системы.

За езду на машине с нелегальным тюнингом может грозить штраф 500 рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч рублей. При этом водителя могут лишить прав на срок до трёх месяцев. 

В июне «Российская газета» сообщала, что правительство поддержало идею ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

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