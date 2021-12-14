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Из-за Тихановской: Литва может получить от США новое вооружение

14 декабря 2021, 12:00  •  97 • Политика
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Вашингтон благодарен Вильнюсу за размещение оппозиционеров
Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин во вторник, 14 декабря, принял своего литовского коллегу Арвидаса Анушаускаса. В ходе переговоров глава Пентагона обещал помочь прибалтийской республике помощь в укреплении вооруженных сил.
По мнению генерала, Литва является "маяком демократии", потому что принимает у себя российских и белорусских оппозиционных деятелей. Напомним, там вместе с детьми проживает экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тхановская.
Министр обороны США заявил о солидарности Вашингтона с Вильнюсом. Он подчеркнул, что ему особенно приятно подписывать с литовским коллегой договор о закупках вооружения. 
Кроме того, Остин заявил, что прибалтийская республика сегодня сталкивается с несколькими вызовами, исходящими не только из Белоруссии, но также из России и Китая. В частности, он обратил внимание на эскалацию миграционного кризиса.
Примечательно, что американского генерала совершенно не смутило нарушение санкций США со стороны Литвы. Напомним, из-за продолжения торговых отношений с Белоруссий в республике уже развалился политический скандал, результатом которого может стать отставка министров.
К слову, ранее политолог Александр Носович заявил, что власти Литвы могут отказаться от поддержки Тихановской из-за давления местной оппозиции.

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