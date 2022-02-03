Из-за страха вторжения России Канада прячет военных на западе Украины

Канадская военная миссия на Украине не менее 30 процентов своих инструкторов передислоцировала на запад страны из-за опасений российского вторжения.Всего в миссии сейчас 200 человек, включая инструкторов-снайперов, таким образом, передислоцированы 60 человек. Этих военных из Одессы, поселка Старое (Киевская обл.), Николаева, Десны и Борисполя переводят на новые базы к западу от реки Днепр, цитирует CBC канадского командующего миссией подполковника Люка-Фредерика Гилберта.Этот шаг ранее анонсировала министр обороны Канады Анита Ананд — чиновница говорила, что это делается для обеспечения безопасности канадских войск.Гилберт утверждает, что передислоцированные инструкторы продолжат обучение украинских военных в других частях страны.Кроме того, в ближайшее время канадская военно-учебная миссия будет расширена еще на 60 военнослужащих, а пока правительство Канады рассматривает возможность расширения миссии еще на 140 человек — чтобы общее число участников миссии достигло четырех сотен.Также канадское министерство национальной обороны намерено предоставить Украине нелетальное военное снаряжение, в том числе бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, тактические медицинские сумки и оборудование для наблюдения. Гилберт утверждает, что оборудование уже в пути и прибудет на Украину на этой неделе.Сколько всего единиц снаряжения и в какие подразделения украинской армии его передадут, он не уточнил.