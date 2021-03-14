Из-за случаев нарушения свёртываемости крови: в Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Ранее в Норвегии опубликовали данные о случаях серьёзного нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов. В совете подчеркнули, что на данный момент нет доказательств связи этих случаев с вакцинацией, а решение было принято в качестве меры предосторожности. Ранее несколько европейских стран уже заявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca на фоне предположительного выявления побочных эффектов.

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии выступил с рекомендацией приостановить в стране вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca с 14 марта. Об этом говорится в Twitter Минздрава страны.

Причиной послужили данные Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырёх новых случаях серьёзного нарушения свёртываемости крови у привитых там пациентов, уточняется в заявлении.

В совете подчеркнули, что на данный момент нет никаких доказательств связи этих случаев с вакцинацией AstraZeneca. Тем не менее в качестве меры предосторожности и до получения более полной информации было решено временно прекратить вакцинацию данным препаратом.

Накануне Норвежское агентство по лекарственным средствам объявило о трёх случаях, предположительно, побочных эффектов у молодых людей, привившихся вакциной AstraZeneca, которые были госпитализированы из-за появления тромбов или кровоизлияния в мозг. За день до этого один пациент, также получивший препарат, внезапно скончался от схожих причин.

В агентстве уточнили, что у всех этих людей было выявлено снижение количества тромбоцитов в крови.

«Люди в возрасте до 50 лет, прошедшие вакцинацию препаратом AstraZeneca, в случае ухудшения самочувствия в течение более чем трёх дней после вакцинации и обнаружения у себя крупных или мелких синих пятен на коже (подкожных кровоизлияний) должны как можно скорее проконсультироваться с врачом или обратиться в дежурные медицинские учреждения», — предупредили в агентстве.

Напомним, что несколько европейских стран уже заявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca на фоне предположительного выявления побочных эффектов.

Так, власти Австрии решили прекратить использование партии препарата после смерти одной привитой женщины и возникновения осложнений у другой. В Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны уточнили, что 49-летняя женщина скончалась в результате тяжёлых нарушений свёртываемости крови, а у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.

В ведомстве также заявили об отсутствии доказательств связи развития осложнений с применением вакцины, но сообщили о начале проведения расследования.

О временном отказе использовать препарат также заявили в Дании, Норвегии, Италии, Болгарии, Румынии и ряде других стран.

12 марта во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что специалисты организации изучают сообщения о случаях отказа от препарата в Европейском регионе. Там уточнили, что «как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях».

РИА Новости

© Чедлы Бен Ибрахим

В начале марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» напомнил, что вакцина AstraZeneca показала эффективность лишь на уровне 61%, в то время как результат российского препарата «Спутник V» — 91,6%.

«Действительно, есть чем гордиться. Наша вакцина («Спутник V») и вакцины (два других зарегистрированных в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», — подчеркнул президент.

14 марта начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что прививку от коронавируса «Спутником V» уже сделали военные атташе 50 зарубежных посольств, а также члены их семей.

Накануне немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг в эфире RT заявил, что на востоке Германии очень хорошо относятся к российской вакцине. Учёный также напомнил о публикации в медицинском журнале The Lancet, в которой подтверждалась безопасность и эффективность препарата.

4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в случае одобрения «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе.

5 марта стало известно, что «Спутник V» занял второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших его стран.