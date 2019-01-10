Из-за шатдауна и мексиканской стены Трамп не поехал в Давос

Поездка президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давос отменена. Причиной всему - так называемый шатдаун - приостановка работы американского правительства из-за разногласий по финансированию стены на границе с Мексикой.

Напомним, что экономический форум пройдёт в Швейцарии 22 января. Американское правительство прекратило работу незадолго до начала рождественских праздников в США - 22 декабря 2018 года.

Поскольку компромисса по мексиканской стене не было достигнуто до сих пор, бюджет правительственных ведомств на текущий год также до сих пор не утверждён. Шатдаун продолжается.

Впрочем, как сообщили ранее американские СМИ, в случае отказа от поездки, Трампа в Швейцарии может заменить министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, что Трамп присутствовал на прошлогоднем экономическом форуме в Швейцарских Альпах. Он стал вторым по счёту президентом США, посетившим данное международное событие во время своего пребывания в должности первого лица государства.