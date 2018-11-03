Из-за российских санкций все смешалось в головах укропатриотов

Как честный человек, я должен взять свои слова назад и изменить свое мнение. Каюсь, когда первого ноября был озвучен перечень санкций против украинских физических и юридических лиц и список фигурантов, был разочарован. Мысль, что «гора родила мышь», билась в моем, как оказалось, не окрепшем, несмотря на возраст, мозгу. Хотелось большего и более жесткого, при том, что поклонником БДСМ я не являюсь ни в коей степени.

Оказалось, что я просто недооценивал все. На Украине развернулись такие гвалт и ср…ч, что знаменитое выяснение отношение в «Золотом теленке» в стиле: «А ты кто такой?» - просто меркнет по сравнению с нынешней незалежностью. Новая волна обвинений врагов, оппонентов и конкурентов в работе на Кремль оккупировала головы укропатриотов, и выяснений, кто из них является «агентом Кремля», а кто просто «работает на Москву», может хватить до Нового года.

Враждующий с занимающим пост президента Украины Петром Порошенко олигарх Игорь Коломойский, экс-владелец «Приватбанка», хозяин телеканалов и обладатель гражданств трех государств заявил, что он отсутствует в списке, потому что (внимание!) Кремль согласовывал фигурантов с Порошенко и его помощниками:

- Этот список редактировался на Банковой. Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук, - заявил Коломойский и «припечатал» своего нынешнего врага. - Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля.

У Порошенко завели такую же песню про себя, обиженных невниманием Кремля, объясняя непопадание российских активов «помятого гаранта с фляжечкой» специальными технологиями, чтобы очернить «светлый» лик «крошки Пью» ( (С) еще одного кандидата в укропрезиденты комика Зеленского) в глазах украинских избирателей перед выборами президента.

- Отсутствие «Рошен» в списке — это также технологический расчет. То, что Юлия Тимошенко сразу обратила на это внимание, лишь подтверждает, что это может быть согласованный с ней шаг, - заявил журналистам «Коммерсанта» источник в администрации Порошенко.

«Женщина с косой», конечно, воспользовалась ситуацией по полной. Устраивая встречи с народом, она громит Порошенко, указывая, что она в списках санкций есть, хоть у нее никаких активов в России не имеется, а вот ни самого Порошенко, ни его предприятий там нет. В ответ сторонники действующего главы Украины и просто конкуренты Тимошенко обвиняют ее в том, что Кремль специально внес ее в списки, чтобы добавить очков для избирательной компании.

На уровне пониже и схватки пожиже. Каждый попавший в списки публично гордится этим, но иногда прорываются истинные истерические нотки. Советник главы МВД, депутат ВРУ, организатор печально известного сайта «Миротворец» Антон ( «Антонина») Геращенко сетует, что он оказался на 54-м месте, не подозревая о том, что список составлен не по принципу «заслуг», а в алфавитном порядке.

А что теперь делать тому же Зеленскому, как идти в президенты, если Кремль против него не вел никаких санкций? Вопросы, схватки, борьба над и под ковром – увлекательно получилось. Разбираться им там еще и разбираться, и обвинять, и оправдываться. Надолго хватит.

Для начала, даже если рассматривать ввод санкций как последнее, «1001-е «китайское» предупреждение, получилось неплохо.

Тем более, что всегда можем повторить. В смысле, расширить и углубить.

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