Из-за России будут проблемы: Эксперт объяснил, чем США хотят надавить на Будапешт

Политолог Сергей Судаков предупредил, что после отказа Венгрии выполнять указания американского руководства и усилить давление на Россию и Китай, у страны могут быть серьезные проблемы. "США никогда никому нечего не забывают", - напомнил эксперт.

Политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук Сергей Судаков прокомментировал отказ венгерского премьер-министра Виктора Орбана усилить давление на Россию и Китай и отметил, что Венгрии придется теперь нелегко.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с послом США заявил, что его страна не будет выступать против Москвы и Пекина. Он пояснил, что Будапешт не будет выполнять указания США и "противостоять кибершпионажу Китая", а также оказывать поддержку Украины. Орбан подчеркнул, что Венгрия планирует остаться нейтральной в этих вопросах.

Политолог Сергей Судаков напомнил, что Соединенные Штаты всегда отвечают на нелояльность к ним, поэтому в ближайшее время у Венгрии, скорее всего, будут проблемы. "США никогда никому нечего не забывают, на этом всегда строилась работа госдепартамента", - подчеркнул эксперт в беседе с Nation News, отметив, что в этом случае речь идет о сдерживании России.

"Найдутся причины, чтобы поместить венгерские компании под санкции", - заявил собеседник агентства, предположив, что когда-нибудь санкции США охватят весь мир. По его мнению, у Москвы и Будапешта есть потенциал для развития экономических отношений, возможен рост товарооборота, но все будет зависеть от того, будет ли Венгрия слепо следовать указаниям Белого дома. "Если же венгры сейчас испугаются сильно, то Венгрия перестанет быть лояльной к России", - пояснил эксперт, отметив, что в таком случае "разногласия, которые у нас возникнут, будут очень серьезными".

Поэтому, по мнению политолога, остается только один вопрос, сколько еще европейцы будут готовы "расплачиваться своими суверенитетами и санкциями за хорошую жизнь для американцев".