Из-за решения Ofcom по RT: Роскомнадзор начинает проверку в отношении BBC

Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала BBC World News на предмет соответствия выпускаемых материалов законодательству РФ. В ведомстве отметили, что эти действия можно считать прямым ответом на претензии британского регулятора Ofcom к телеканалу RT. В Кремле подчеркнули, что к BBC накопилось множество вопросов, так как канал освещает события в России в «запрограммированном и ангажированном режиме». Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ не оставило Москве другого выбора. Главный редактор RT Маргарита Симоньян подробно рассказала о предупреждениях со стороны Ofcom, который, в частности, призвал канал представить альтернативную точку зрения в сюжете о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина».

Роскомнадзор начал проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News в связи с действиями британского регулятора Ofcom против канала RT, который обвинили в нарушении правил вещания.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала «BBC World News», распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», — говорится в заявлении ведомства.

Проверку BBC со стороны Роскомнадзора можно считать ответом на действия Ofcom в отношении RT, отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «на протяжении длительного времени копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий — освещения не в режиме СМИ, а в запрограммированном и ангажированном режиме».

«Но опять же здесь можно говорить о какой-то вкусовщине. В данном случае вопросом просто займётся уполномоченный орган», — сказал Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что действия британской стороны не оставили возможности для другого ответа.

«Грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитации наших журналистов и тому подобное) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа. Российская сторона предупреждала. И неоднократно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в BBC заявили, что «в России, как и во всех остальных странах мира, BBC предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства».

Напомним, 20 декабря британский регулятор Ofcom опубликовал результаты расследования, анонсированного весной 2018 года. Организация рассмотрела десять материалов RT и привязала семь из них к событиям в британском городе Солсбери. Ofcom счёл, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах из десяти изученных.

RT ответил на критику регулятора, отметив, что разбирательство началось по инициативе организации, а не зрителей.

«Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать», — ответила пресс-служба RT.

RT считает, что Ofcom не до конца учёл аргументы, приведённые телеканалом в ходе расследований.

«Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей. Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

«Уровень бреда»

О ситуации вокруг претензий Ofcom подробно рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Вчера британский Роскомнадзор выкатил нам семь предупреждений — абсолютно на ровном месте. Они недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию. Сегодня российский Роскомнадзор объявил, что начинает проверку ресурсов ВВС. Дивный новый мир», — написала она в своём Telegram-канале.

'Проверка телеканала BBC World News начнётся сегодня, заявил пресс-секретарь Роскомнадзора'.



Будут, надо полагать, на ВВС альтернативную точку зрения теперь искать.



С микроскопом. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 декабря 2018 г.

Симоньян подробно остановилась на выявленных организацией «нарушениях».

«Просто чтобы вы понимали уровень бреда. Первое. Британский Ofcom считает, что в RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии», — отметила Симоньян.

По её словам, регулятор также посчитал нарушением закона вещания тот факт, что ведущий RT в эфире перебил экс-посла США в Сирии. А в сюжете про цыганские погромы на Украине Ofcom усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков.

Путин отправил Медведева на национальную стройку «А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС. Я не шучу», — написала главный редактор RT.

Позже Симоньян отметила, что Ofcom своим решением по RT доказал, что он стал орудием для расправы с неугодными СМИ.

«После вчерашнего решения Ofcom мне очень хочется переименовать эту организацию в обком. Потому что сомнений в том, что это политическое орудие правительства Великобритании для расправы с неугодными СМИ совершенно не осталось. Тереза Мэй заявила после дела Скрипалей, будут выдворять русскую пропаганду, как она её называет. Тут же Ofcom открыл против нас дело и спустя полгода обнаружил нас виновными», — заявила она.

Маргарита Симоньян: «Очень хочется переименовать Ofcom в обком»

Действия Роскомнадзора — это зеркальный ответ на нападки в отношении российских СМИ, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«В отличие от российских СМИ, в том числе от RT, такие зубры вещания, как BBC (и это не секрет), — не вполне себе СМИ. Это информационный холдинг, который вырос из британских спецслужб как инструмент британской пропаганды. Они себя так и позиционируют», — сказал он в беседе c RT.

Эксперт уверен, что и без решения Ofcom ситуация располагала к проверке ВВС со стороны российских надзорных органов.

«Подобные меры давно напрашивались. Откровенно говоря, можно было и не ждать, пока возобновятся нападки на российские СМИ», — отметил эксперт. Он также добавил, что интерес зарубежных контрольных органов может быть связан с тем, что «на RT стали обращать внимание сами западные обыватели, стали видеть в этом канале альтернативный источник информации».

«Редакция требует крови»

Ранее BBC оказалась в центре скандала, связанного с поиском «российского следа» в протестном движении во Франции.

В распоряжение РИА Новости попала переписка журналиста Русской службы BBC Ольги Ившиной с корреспондентом, который освещал митинги «жёлтых жилетов». Сотрудница BBC искала возможность обвинить Москву в причастности к масштабным акциям протеста, которые проходят по всей территории Франции.

Она заявила, что подать материал в подобном ключе ей велело начальство.

«Я ищу углы, да, — откровенно призналась в переписке корреспондент ВВС. — Редакция требует крови, чё».

Позднее в пресс-службе британской телерадиовещательной корпорации BBC официально подтвердили подлинность переписки Ольги Ившиной. При этом в компании заявили, что продолжают придерживаться «принципов беспристрастной и независимой журналистики».

«Так как министр иностранных дел Франции публично прокомментировал сообщения СМИ о возможном влиянии России на протесты, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже. Однако в итоге в её репортажах возможная связь с Россией не упоминается вовсе», — заявили в BBC. Фразу российской журналистки, что «редакция требует крови», в компании не прокомментировали.

«Эта свобода — в их интересах»

Симметричные действия российской стороны должны «остудить горячие головы» за рубежом, полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«В англосаксонском мире принято считать, что любые враждебные действия по отношению к национальным суверенным государствами остаются безнаказанными. Эту иллюзию надо разрушать. Она уводит наших западных партнёров в параллельную медиареальность, где они существуют отдельно от всего остального мира», — заметил эксперт.

По его мнению, действия Роскомнадзора способны «привести в чувство» западные СМИ.

«Здесь сложно даже критиковать действия РКН, тем более что пока репрессий не было: идёт расследование деятельности некоторых организаций, которые действуют на территории России. Призывать к порядку — это священный долг любого контрольного органа», — констатировал Мухин.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, политолог Юрий Почта отметил, что западные государства трактуют собственные ценности и свободы исключительно в своих интересах.

«Западные страны гордятся своими ценностями, свободой распространения информации. Но для них это хорошо лишь тогда, когда свобода — в их интересах. При этом она часто превращается во вмешательство во внутренние дела других государств, в частности России», — пояснил он в беседе с RT.

Когда же Россия пытается реализовать эту свободу, то они говорят, что это «опасная и недопустимая деятельность». «В данном случае британские вещатели подвергают сомнению значимость собственных принципов», — подытожил эксперт.