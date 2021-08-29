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«Из-за реальной угрозы»: посольство США в Афганистане призвало американцев покинуть окрестности аэропорта Кабула

29 августа 2021, 14:25  •  39 • В мире
Посольство США в Кабуле рекомендовало американским гражданам покинуть территорию, прилегающую к аэропорту столицы Афганистана, из-за «реальной угрозы». Вместе с тем представитель «Талибана»* заявил, что у движения есть специалисты и необходимая техника для управления аэропортом, контроль над которым они готовы взять после ухода американских военных. Представитель движения также отметил, что «Талибан» планирует в течение двух недель завершить процесс формирования правительства Афганистана.
 
Reuters © U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Victor Mancilla
 

Посольство США в Кабуле рекомендовало американским гражданам покинуть территорию, прилегающую к аэропорту столицы Афганистана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии. Свой призыв в посольстве объяснили наличием «реальной угрозы». Дипломаты отметили, что гражданам США следует избегать поездок в аэропорт.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военнослужащие США не исключают повторения атак в Кабуле в будущем. Он также сообщил, что США намерены завершить миссию по эвакуации людей из аэропорта Кабула 31 августа. 

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник, ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. По данным агентства, около тысячи гражданских ожидают вывозные рейсы.

По словам источника, толпа людей около аэропорта стала уменьшаться после заявления американской стороны о вероятности новых терактов в Кабуле. 

В свою очередь представитель «Талибана» заявил, что у движения есть специалисты и необходимая техника для управления аэропортом Кабула. По его словам, талибы ждут окончательного одобрения от американцев, чтобы полностью взять под контроль аэропорт.

В то же время представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что «Талибан» планирует в течение двух недель завершить процесс формирования правительства Афганистана.

Он также отметил, что талибы уже заполнили вакансии шефов полиции во всех 34 провинциях страны. Движение назначило исполняющих обязанности ряда министров, в том числе информации и культуры, высшего образования, обороны, главы ведомства по вопросам госслужбы, а также ряд губернаторов провинций и мэров городов.

Напомним, 16 августа представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Перед этим они заняли Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем.

В четверг, 26 августа, возле международного аэропорта Кабула произошёл теракт. По последним данным СМИ, жертвами взрыва стали более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

Корреспондент RT Мурад Газдиев побывал на контрольно-пропускном пункте талибов в Кабуле и рассказал об обстановке в городе и отношении жителей к боевикам. 

«Первоначальный шок уже прошёл. Люди на улицах, магазины открыты. Конечно, всё ещё не вернулось в привычное русло. Здесь много неуверенности. Неужели «Талибан» новый, неужели «Талибан» поменялся? Люди ещё не совсем верят. Тем не менее люди не боятся так, как боялись изначально», — рассказал он.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с представителями региональных СМИ в Казани отметил, что Россия выступает за стабильность в Афганистане и формирование коалиционного правительства, в которое вошли бы представители всех народов, которые населяют страну.

Вместе с тем он заметил, что ситуация в Афганистане опасна проникновением боевиков в страны ОДКБ, а также ростом наркотрафика.

«И конечно, нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, всё это перешло и переползло», — заявил он.

Поэтому, по словам министра, будет продолжена программа по перевооружению армий Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Шойгу подчеркнул, что, когда события в Афганистане начали развиваться, страны ОДКБ организовали совместные учения. Россия провела манёвры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном.

Также Шойгу заявил, что военнослужащие США оставили в Афганистане большое количество высокоточного оружия.

«Большое количество оружия, которое попало, — это оружие переносное и высокоточное», — сказал Шойгу. 

По его словам, среди высокоточного оружия, оставленного военными Соединённых Штатов, значатся в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты, в числе которых переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Глава ведомства рассказал, что в Минобороны сейчас ведётся анализ рисков и угроз в Афганистане.

 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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