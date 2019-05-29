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Из-за "оборонного соглашения" с Россией США угрожают прекратить тренировки турецких летчиков на F-35
29 мая 2019, 06:09 • 44 • В мире
Прогресс в переговорах между Анкарой и Москвой по вопросу закупок зенитных комплексов С-400 заставляют Вашингтон говорить о прекращении тренировок пилотов из Турции на истребителях F-35.
По данным источников, на которые ссылается Reuters, США, так же как и союзники по НАТО, неоднократно предупреждавшие Турцию о "негативных последствиях" этого "оборонного соглашения" с Россией, готовы перейти от слов к действию.
О том, что летчики из Турции продолжают обучение на авиабазе Люк в Аризоне, недавно сообщила министр военно-воздушных сил США Хезер Уилсон. При этом 22 мая Вашингтон в очередной раз выставили ультиматум Анкаре, требуя отказаться от закупок С-400 у России.
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