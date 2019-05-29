Из-за "оборонного соглашения" с Россией США угрожают прекратить тренировки турецких летчиков на F-35

По данным источников, на которые ссылается Reuters, США, так же как и союзники по НАТО, неоднократно предупреждавшие Турцию о "негативных последствиях" этого "оборонного соглашения" с Россией, готовы перейти от слов к действию.

О том, что летчики из Турции продолжают обучение на авиабазе Люк в Аризоне, недавно сообщила министр военно-воздушных сил США Хезер Уилсон. При этом 22 мая Вашингтон в очередной раз выставили ультиматум Анкаре, требуя отказаться от закупок С-400 у России.