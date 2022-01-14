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Из-за "активности" России военных отправят на стратегический остров на Балтике

14 января 2022, 01:15  •  109 • В мире
Шведские военные из-за России усилят контроль на Готланде.
На Готланде усилят контроль за аэропортом и гаванями. Военные будут мониторить обстановку из-за "активности" России. Об этом заявил пресс-секретарь расквартированного на Готланде полка Томас Энгсхаммар.
По его словам, в нынешней обстановке - когда русские, по версии Запада, могут напасть на Украину, - находящийся на острове полк должен быть в боевой готовности.
Хотя на самом деле Швеция оценивает как низкую вероятность нападения. Однако, как пояснил Энгсхаммар, нынешние меры обусловлены тем, что как готландцам, так и остальным странам важно продемонстрировать, "что мы обеспечиваем активную защиту в соответствии с текущей ситуацией".
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. В России эту информацию называют пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

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