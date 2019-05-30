Из-за пропажи "серверов с гостайнами" следователи собираются допросить Порошенко

По словам главы ГБР Романа Трубы, не исключено, что в связи с этим инцидентом следователи бюро захотят вызвать на допрос экс-президента Петра Порошенко.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований Украины по факту пропажи мониторов и серверов из "ситуационной комнаты" президентской администрации уже успело возбудить уголовное дело. Производство начато по признакам преступления о "потере документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия", пишет РБК.

По мнению украинских СМИ, история "с исчезновением серверов" по резонансу вполне может затмить даже громкое возвращение на Украину Михаила Саакашвили. Шутка ли: из комнаты, где обсуждались государственные секреты, пропала аппаратура. К примеру, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко утверждает, что на серверах могла остаться какая-то важная информация.

И не имеет значения, что эта аппаратура якобы могла быть арендована у частных лиц. После первого же совещания, проведенного в "ситуационной комнате", серверы вместе с хранящейся на них информацией стали госсобственностью, утверждает он. Поэтому аппаратуру надо вернуть, а причастных допросить, в том числе и потерявшего неприкосновенность Петра Порошенко.

Напомним, о том, что команда экс-президента оставила после себя "совершенно голую" комнату, в которой проходили совещания высших лиц государства, первым сообщил новый секретарь СНБО Александр Данелюк, отметивший, что еще месяц назад помещение выглядело совершенно иначе: на всех стенах висели мониторы, подключенные к серверам.

В ответ на это заявление пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что все техника, которая находилась в этой комнате, ранее была арендована, а после того, как на Банковую улицу пришла новая власть, оборудование было возвращено законному владельцу "за ненадобностью". По его словам, "никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online".