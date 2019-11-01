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Из-за попавшей в двигатель птицы: что известно об экстренной посадке SSJ-100 в Тюмени

01 ноября 2019, 22:09  •  14 • В России
Причиной экстренной посадки самолёта SSJ-100, следовавшего из Тюмени в Санкт-Петербург, стала попавшая в один из двигателей птица. Лайнер авиакомпании «Ямал» благополучно сел в аэропорту Тюмени, никто не пострадал. Пассажиры самолёта высоко оценили работу экипажа.
 
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Самолёт SSJ-100 авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени. Причиной стала попавшая в один из двигателей птица.

Самолёт должен был следовать по маршруту «Тюмень — Санкт-Петербург», на борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Как заявили в авиакомпании, инцидент с двигателем произошёл в самом начале полёта.

Перевозчик пояснил, что экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, после чего отказал левый двигатель. Командир судна принял решение выработать топливо, после чего сесть в аэропорту взлёта.  

«После осмотра воздушного судна были обнаружены останки птицы, попавшей двигатель», — уточнили в компании.

Следовавших в Санкт-Петербург пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.

«Пассажиры дальше продолжат полёт, как только судно будет. Если оно есть у нас в аэропорту базирования — я думаю, что есть, то сразу поменяют», — приводит РИА Новости заявление представителя «Ямала».

В компании уточнили, что время ожидания составит более двух часов, в связи с чем пассажиров направят в гостиницу и предоставят ряд других услуг, «полагающихся в такой ситуации».

На момент публикации заметки в тюменском аэропорту сообщили РИА Новости, что пассажиры экстренно севшего самолёта улетели резервным рейсом.

Отметим, что экстренные службы были готовы к жёсткой посадке аварийного самолёта благоприятному исходу. В частности, в аэропорт Тюмени направили шесть бригад скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф. К месту экстренной посадки также были направлены специалисты МЧС.

Назначена проверка

Авиакомпании «Ямал» намерена провести проверку всех своих самолётов в связи с инцидентом с экстренной посадкой SSJ-100 в Тюмени. Сам неисправный самолёт отправят в ремонт. Он не будет использоваться на время работы комиссии, которая займётся расследованием аварии.

Кроме того, проверку инцидента проведёт Управления на транспорте СК РФ по Уральскому федеральному округу. Ведомство сообщает, что его следователи уже проводят осмотр места происшествия и самолёта.

«Опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта города Тюмени, допустивший воздушное судно к полету, диспетчерский состав аэропорта, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте ведомства.

В дополнение к этому, Уральская транспортная прокуратура проверит, как выполнялась профилактика по отпугиванию птиц в тюменском аэропорту «Рощино».

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, также по части орнитологического обеспечения и профилактике по отпугиванию птиц», — приводит РИА Новости комментарий ведомства.

«Сразу же почувствовали толчки»

Пассажиры экстренно севшего самолёта выразили мнение, что экипаж грамотно действовал во время чрезвычайной ситуации. Как рассказал ТАСС один следовавших из Тюмени в Санкт-Петербург пассажиров, толчки в салоне самолёта можно было почувствовать ещё при взлёте.

«При разгоне, при отрыве самолета от полосы сразу же почувствовали толчки… Такое повторялось несколько раз, пять-шесть. Самолёт набирал высоту и тут же тормозил. Потом мы поняли, что он перестал набирать высоту, прекратились эти толчки», — цитирует ТАСС пассажира по имени Андрей Макаров.

Он высоко оценил действия экипажа судна, отметив работу стюардесс и командира самолёта. По словам Макарова, все они реагировали на ситуацию спокойно.

«Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации... Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в «Рощино». Языков пламени мы не видели», — рассказал пассажир.

Отметим, что семь пассажиров рейса «Тюмень — Санкт-Петербург» решили не продолжать полёт и забрать деньги за билеты, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.

Напомним, что в 2019 году произошёл один из самых известных случаев экстренной посадки самолёта в истории мировой авиации.

В четверг, 15 августа, самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находились 233 человека, включая экипаж. Вскоре после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели и нарушили их работу.

Самолётом управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Пилоты рассказали, что изначально намеревались развернуться и сесть в Жуковском, но времени на манёвр не хватило, и пришлось садиться прямо в кукурузном поле. Самолёт сажали прямо на «брюхо», однако всё закончилось благополучно.

Героизм и высокое мастерство экипажа отметили пассажиры самолёта, а также представители общественности и официальные лица. Впоследствии президент России Владимир Путин присвоил пилотам аварийно севшего лайнера звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.

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