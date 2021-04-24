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Из-за оплошности с Путиным и Макроном чуть не произошел политический скандал

24 апреля 2021, 14:05  •  38 • Политика
Уровень подготовки климатического саммита, прошедшего в США, оказался настолько низким, что организаторов раскритиковали за "досадную оплошность", случившуюся во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона.
Прямо во время его речи технические работники вывели в эфир российского лидера Владимира Путина.
Немецкое издание Die Welt заострило внимание на политической составляющей ошибки персонала. По мнению издания, если бы произошедшее случилось при работе предыдущего президента США Дональда Трампа, не обошлось бы без крупного скандала. Die Welt в шутливой форме отметило, что администрации США не так легко возвращаться к "гармоничной многосторонности", свойственной ей в предыдущие годы.
Впрочем, организаторы саммита и сами поняли критичность технической ошибки. Извиняться перед французской стороной пришлось лично госсекретарю США Энтони Блинкену.
Технический сбой во время выступления Макрона был не единственной досадной ошибкой технического персонала. В частности, речь вице-президента США Камалы Харрис и вступительное слово президента США Джо Байдена прозувчали дважды. Кроме того, из-за нарушения регламента, канцлер Германии Ангела Меркель выступила позднее запланированного срока.

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