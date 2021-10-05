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Из-за офшоров Зеленского Украина рискует членством в ЕС и НАТО - это окончательно подорвало доверие
05 октября 2021, 22:15 • 198 • Украина
По мнению бывшего министра иностранных дел Климкина, Украина для всего мира - это страна офшоров, поэтому отмыться от скандала с Зеленским будет непросто. Он считает, что после инцидента никто не будет говорить серьезно с Украиной насчет вступления в ЕС и НАТО, поскольку даже украинцы не доверяют своей власти и стране.
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