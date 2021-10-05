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Из-за офшоров Зеленского Украина рискует членством в ЕС и НАТО - это окончательно подорвало доверие

05 октября 2021, 22:15  •  198 • Украина
Украина может окончательно лишиться шанса на членство в Евросоюзе и НАТО - для нее и так ставят слишком много условий, чтобы не брать туда. Все дело в офшорах Зеленского, который, как выяснилось, получил около 40 млн долларов от структур олигарха Коломойского. Это ставит Украину в крайне неудобное положение.

По мнению бывшего министра иностранных дел Климкина, Украина для всего мира - это страна офшоров, поэтому отмыться от скандала с Зеленским будет непросто. Он считает, что после инцидента никто не будет говорить серьезно с Украиной насчет вступления в ЕС и НАТО, поскольку даже украинцы не доверяют своей власти и стране.

Климкин считает, что ущерб от офшорной истории колоссальный, и он еще долго будет аукаться Украине. Так что вряд ли ее ждет светлое будущее в Европе. Хотя, например, в США сделали вид, будто ничего не произошло: Псаки сказала, что они в курсе ситуации, но это несильно что-то меняется. Как забавно: будь на месте Зеленского кто-то другой, ору было бы не обобраться. Сразу бы полетели санкции и всеобщее осуждение. А тут складывается впечатление, что США не просто не удивлены, а даже сами этому способствовали и поэтому такие спокойные.

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