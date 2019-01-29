«Из-за обстоятельств непреодолимой силы»: Минюст России предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Министерство юстиции России предлагает внести поправки в антикоррупционное законодательство. Они коснутся случаев, когда несоблюдение антикоррупционных запретов не будет считаться правонарушением, если его причиной стали обстоятельства непреодолимой силы. Опрошенные RT эксперты отметили, что эта мера может защитить тех, кто вынужден участвовать в коррупционных схемах, например, под давлением начальства.

Министерство юстиции РФ совместно с Министерством труда, МВД России, а также при участии Генеральной прокуратуры и Следственного комитета проработало вопрос об изменениях в законодательные акты РФ об ответственности за коррупционные действия. Отмечается, что в поправках будут предусмотрены случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, не является правонарушением из-за обстоятельств непреодолимой силы. Такая информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В сопроводительном тексте документа не приводится конкретных случаев, в которых были бы актуальны подобные поправки, но поясняется, что «в определённых обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов... установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин».

На общественное обсуждение предлагаемых изменений отведено 15 дней, этот срок истекает 8 февраля 2019 года.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль пока не знаком с инициативой Минюста.

«Нет никакой позиции, потому что пока не знакомы с этой инициативой», —сказал Песков.

«Пешки в чужой игре»

Для более чёткого понимания целей законопроекта необходимо изучать правоприменительную практику и конкретные случаи, в которых чиновники вынуждены брать взятку и становиться соучастниками преступления, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

«Мне кажется, в этом предложении Минюста есть здравое зерно, особенно тогда, когда чиновник действует по поручению вышестоящих начальников. И у тех, и у других лиц действительно могут быть ситуации, в которых человек вынужден идти на коррупционное правонарушение. Например, ради сохранения рабочего места или вследствие каких-то других обстоятельств непреодолимой силы», — пояснил Калачёв в разговоре с RT.

По его оценке, сейчас ведомствам, которые внесли это предложение, нужно будет пояснить нововведения и привести примеры, в которых «люди получали серьёзные сроки, хотя не представляли общественной угрозы, а лишь были пешками в чужой игре».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что важно чётко сформулировать поправки, поскольку любые двусмысленности в формулировках, основаниях и комментариях могут привести и к неоднозначности трактовки.

«Грамотная мера»

Подобного мнения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он отметил, что некоторые недобросовестные граждане могут попытаться воспользоваться новой мерой, чтобы уйти от ответственности, поэтому необходимо продумать механизм по предупреждению подобного рода инцидентов. В остальном же, считает Мухин, предложение Минюста поможет усовершенствовать систему борьбы с преступностью.

«Грамотная мера, которая предупредит некоторые злоупотребления на местах, совершаемые для попыток выполнения антикоррупционного плана правоохранительными органами. Безусловно, эта мера послужит для того, чтобы избежать несправедливых инцидентов», — заявил эксперт.

Таким образом, поправки помогут предупредить инциденты, связанные с проявлением социальной и правовой несправедливости, а также защитить людей, которых вовлекают в коррупционные сферы против их воли.

Решительно и результативно

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо активизировать борьбу с коррупцией в стране.

«Конечно, постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией. Действовать здесь в полном соответствии с законом, решительно и результативно. Уверен, оперативные, технические и аналитические возможности позволят вам успешно справиться с этими задачами», — заявил Путин, обращаясь к сотрудникам спецслужб на приёме в честь Дня работника органов безопасности.

В конце 2018 года СК сообщил, что с 2011 года ущерб от коррупционных преступлений составил 123 млрд рублей. При этом президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что точных данных о том, сколько забирает у страны коррупция, нет. А для того, чтобы исправить положение, нужно сделать обязательным максимально жёсткий подход к коррупции.