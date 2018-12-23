Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Дорогостоящая ошибка»: почему в США заговорили о необходимости сохранить военно...
США остались без правительства из-за «мексиканской стены»
Посол США обвинил Der Spiegel в "антиамериканизме"
"Провокаторы", "монтаж", "не доверять": пранкеры д...
Главная / Политика

Из-за обиды: Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ ушел в отставку

23 декабря 2018, 02:24  •  52 • Политика
Спецпредставитель США в антитеррористической коалиции Бретт Макгерк досрочно покидает свой пост из-за обиды на действия главы государства Дональда Трампа.
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" (ИГ) Бретт Макгерк принял решение досрочно уйти с должности. Об этом сообщили американские СМИ.
Согласно предварительным данным, политик остался недоволен решением главы США Дональда Трамп о выводе американских солдат с территории Сирийской Арабской Республики. Изначально он планировал уйти в отставку в феврале 2018 года, однако теперь срок сдвинут на 31 декабря.
Как передает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники, Макгерк считает, что Вашингтон фактически бросает на произвол судьбы своих союзников в регионе.
Напомним, ранее стало известно о том, что в отставку также ушел глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
22 декабря 2018, 19:54
Порошенко поддержал предложение о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
22 декабря 2018, 16:39
Частокол с острыми пиками из стали: Трамп показал "красивую" и "эффективную" стену против мигрантов

22 декабря 2018, 16:39
"Провокаторы", "монтаж", "не доверять": пранкеры добрались до Епифания - лидера украинских раскольников
22 декабря 2018, 13:24
″Касается каждого жителя страны″: Володин о самом долгожданном принятом законе России
22 декабря 2018, 19:54
Посол США обвинил Der Spiegel в "антиамериканизме"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
16 декабря 2018, 16:20
Евангелие от Феофана
17 декабря 2018, 19:24
"Медведь проснулся": Жесткие слова Лаврова означают возвращение сильной России, считает эксперт
21 декабря 2018, 14:39
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем закончится его провокация
21 декабря 2018, 04:54
Все-таки война? Порошенко перебросил десантников к Азовскому морю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.