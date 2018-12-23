Из-за обиды: Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ ушел в отставку

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" (ИГ) Бретт Макгерк принял решение досрочно уйти с должности. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно предварительным данным, политик остался недоволен решением главы США Дональда Трамп о выводе американских солдат с территории Сирийской Арабской Республики. Изначально он планировал уйти в отставку в феврале 2018 года, однако теперь срок сдвинут на 31 декабря.

Как передает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники, Макгерк считает, что Вашингтон фактически бросает на произвол судьбы своих союзников в регионе.

Напомним, ранее стало известно о том, что в отставку также ушел глава Пентагона Джеймс Мэттис.