Из-за нового назначения Румынии в России разгорелся скандал

Клаус Вернер Йоханнис. Фото:Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Румыны припомнили заслуги прошлого посла в стране

Румынский президент Клаус Йоханнис подписал декрет о назначении нового посла в России. Им станет 56-летний Кристиан Истрате.

Как пишет ИА Regnum, Истрате сменит на посту Василе Соаре, который был послом Румынии в России с 2013 года.

Об Истрате известно, что он работает в румынском МИД более 30 лет. В начале 2000-ых был замглавы постоянного представительства Румынии в Североантлантическом совете НАТО в Брюсселе, после стал послом в Норвегии. Последние семь лет был главой постоянной миссии Румынии при международных организациях в Вене. Также является специалистом в области безопасности и контроля над вооружениями.

Подобное назначение спровоцировало скандал внутри Румынии. Некоторые активисты возмутились тем, что дипломатическая политика в стране в последнее время лишена какого-либо смысла. Становление Истрате послом в России, по их мнению, маловероятно поспособствует развитию отношений между странами.

"Послать в Москву посла, не говорящего по-русски, – все равно что не посылать его. Этот Кристиан Истрате может спокойно отдыхать на протяжении всего срока. Его никто не побеспокоит. Несмотря на усилия Василе Соаре, бывший посол не получил должной поддержки со стороны МИД. Он внес значительный вклад в дело румын в Российской Федерации", – пишет Ионут Кожокару в блоге.

Он напомнил, что благодаря усилиям Соаре удалось заключить соглашение с Россией о поиске и перезахоронении румынских солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Также благодаря ему удалось воссоздать список из более чем 20 тысяч депортированных румын, погибших и захороненных в России. При этом, отметил Кожокару, экс-посла даже не приставили к государственной награде.