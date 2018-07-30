Из-за низкой зарплаты из армии Украины за полгода уволились 11 тысяч офицеров

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КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Минобороны Украины заявило, что из-за недостаточного уровня денежного обеспечения из армии за полгода уволились 11 тыс. офицеров.

"С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает издание ukrmilitary.com.

Как отмечается, в начале 2016 года минимальный размер денежного довольствия был 7 тыс. гривен. Эта сумма была равна примерно пяти размерам минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение с 1 января 2017 года соцстандартов ухудшило материальное положение военных и спровоцировало их отток, говорится в письме.

На данный момент денежное обеспечение военных первого года службы - 7,5 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по стране - 8,7 тыс. гривен.

В связи с этим минобороны просит увеличить минимальное довольствие военнослужащих с 1 октября: рядовому составу - до 9 тыс. гривен, а офицерскому - до 15,3 тыс. гривен. Для этого правительство во II полугодии 2018 года должно будет дополнительно выделить 4,5 млрд гривен, отметили в минобороны.

Ведомство также подготовило решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих в 2019 году. Там считают, что военнослужащий по контракту первого года службы в звании "солдат" должен получать как минимум 15 тыс. гривен. При этом повышение зарплат другим военнослужащим будет происходить пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и т. п.