Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Песков - "Комсомольской правде": Мои усы на месте. То, что я их сбрил - ...
«Движение» Стивена Бэннона — против Сороса и против России
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Медведева в Крым
«Намёк, что пора заканчивать»: почему Трамп заявил о конфликте интересов в рассл...
Главная / Украина

Из-за низкой зарплаты из армии Украины за полгода уволились 11 тысяч офицеров

30 июля 2018, 19:54  •  100 • Украина

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Минобороны Украины заявило, что из-за недостаточного уровня денежного обеспечения из армии за полгода уволились 11 тыс. офицеров.

"С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает издание ukrmilitary.com.

Как отмечается, в начале 2016 года минимальный размер денежного довольствия был 7 тыс. гривен. Эта сумма была равна примерно пяти размерам минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. Повышение с 1 января 2017 года соцстандартов ухудшило материальное положение военных и спровоцировало их отток, говорится в письме.

На данный момент денежное обеспечение военных первого года службы - 7,5 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по стране - 8,7 тыс. гривен.

В связи с этим минобороны просит увеличить минимальное довольствие военнослужащих с 1 октября: рядовому составу - до 9 тыс. гривен, а офицерскому - до 15,3 тыс. гривен. Для этого правительство во II полугодии 2018 года должно будет дополнительно выделить 4,5 млрд гривен, отметили в минобороны.

Ведомство также подготовило решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих в 2019 году. Там считают, что военнослужащий по контракту первого года службы в звании "солдат" должен получать как минимум 15 тыс. гривен. При этом повышение зарплат другим военнослужащим будет происходить пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и т. п.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
30 июля 2018, 11:54
Заседание по апелляции на продление ареста Вышинского перенесено на 6 августа
30 июля 2018, 18:24
Снова в пользу Москвы: Россия выиграла в ВТО второй за месяц торговый спор с Украиной
30 июля 2018, 11:54
Эксперт прокомментировал слова украинского политика о шоке от учебника по географии

30 июля 2018, 15:09
Украинский легкоатлет дисквалифицирован на полгода за критику формы
30 июля 2018, 15:09
Историк прокомментировал заявление депутата Рады об учебнике географии
30 июля 2018, 18:24
Политолог оценил заявление Минобороны Украины об увольнении офицеров и контрактников
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июля 2018, 22:24
Актер Пашинин: «Лучшее что видел в жизни — ракета попала в машину в людьми»
24 июля 2018, 22:54
«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет
24 июля 2018, 14:39
Порошенко пытался уже и Богу взятку дать
24 июля 2018, 05:12
Провал на помойке Дякулы
30 июля 2018, 08:55
Новый фронт для «неньки». Порошенко гонят в банзай-атаку
24 июля 2018, 09:24
Мировой хаос, который сделает Америку снова великой
28 июля 2018, 12:54
В ответ на американские орбитальные лазеры Россия создаёт новое стратегическое оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.