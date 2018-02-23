Из-за наркотиков жители 20 штатов США заразились сальмонеллезом

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Роспотребнадзор предупредил о вспышках сальмонеллеза в США.

Стало известно о том, что Роспотребнадзор распространил информацию для тех путешественников, которые собрались посетить Соединенные Штаты. Сейчас там крайне небезопасная эпидемиологическая обстановка. Так, сразу в 20 американских штатах свирепствует сальмонеллез.

Если говорить о конкретных случаях, то, согласно данным центра по контролю за заболеваниями США, на середину февраля было около 30 случаев заболевания сальмонеллезом.

"Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата “Кратом”", - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что этот растительный препарат известен своими наркотическими свойствами. Многие его применяют как наркотики типа амфетамин. Также этот препарат могут принимать онкологические больные в качестве обезболивающего.