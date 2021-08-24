«Из-за нагрузки, связанной с эпидемией»: Путин подписал указы о единовременной выплате всем пенсионерам в России

В сентябре российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в указах, подписанных президентом Владимиром Путиным. По его словам, из-за эпидемии коронавирусной инфекции у этой категории граждан возникли непредвиденные расходы, в том числе на лекарства и средства защиты. Глава государства подчеркнул, что получающие выплаты пенсионеры должны быть «избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок».

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал два указа — «о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», и «о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

В первом документе говорится о лицах проходивших «военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения».

Во втором — о тех, кто является получателем пенсии в России по состоянию на 31 августа 2021 года.

Единовременная выплата должна быть осуществлена в сентябре 2021 года, если этого не произошло, она может быть произведена позднее.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся», — говорится в обоих документах.

«В качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам десяти тысяч рублей и тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом, материальном, в житейском плане из-за той нагрузки, которая связана была с эпидемией», — заявил Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Единой России».

По его словам, у этой категории граждан было много незапланированных расходов на лекарства, средства защиты.

«Подчеркну, выплата в размере десяти тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам. И работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Я попрошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения», — подчеркнул президент.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал действия президента о единовременной выплате пенсионерам.

«Всячески поддерживаю любые дополнительные выплаты пенсионерам, но необходимо продолжить реализацию вопроса о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам», — заявил парламентарий в беседе с RT.

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Принятая мера станет часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения, добавил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

«За рубежом отмечают, что наша экономика по основным параметрам вернулась на 2019 год. И вот эта мера поддержки, о которой мы говорим, является ответом на наличие запроса на социально ориентированную экономическую политику. То есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения», — сказал собеседник RT.

Согласно данным пресс-службы Минсоцразвития Московской области, «президентскую» выплату в регионе получат более 2 млн пенсионеров. По словам зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной, никаких заявлений подавать не нужно, выплата поступит автоматически.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в данный момент не планируются новые дополнительные выплаты иным категориям граждан РФ.

«В воскресенье речь шла о всех пенсионерах, о военных пенсионерах из различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идёт, — сказал Песков. — Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации. Это очень важно».

С 1 июля в России женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) и находящимся в трудном материальном положении (размер среднедушевого дохода их семей не может превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе), положено не единовременное, а ежемесячное пособие. Его размер составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ.

Также с этого дня началась выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые оказались в сложной финансовой ситуации (размер их среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ).

При этом со 2 августа ПФР приступил к начислению единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам.

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При этом в Кремле подчёркивали, что выделение бюджетных средств на данные выплаты не приведёт к увеличению налогов в России.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пояснял первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей, поскольку в России примерно 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры (1,5 млн — 2 млн человек).

«Если президент такие предложения вносит, то вполне естественно, что они все достаточно серьёзно были обсуждены в правительстве, наверняка, эти средства уже заложены», — пояснял сенатор.