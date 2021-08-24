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«Из-за нагрузки, связанной с эпидемией»: Путин подписал указы о единовременной выплате всем пенсионерам в России
24 августа 2021, 19:50 • 73 • В России
В сентябре российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в указах, подписанных президентом Владимиром Путиным. По его словам, из-за эпидемии коронавирусной инфекции у этой категории граждан возникли непредвиденные расходы, в том числе на лекарства и средства защиты. Глава государства подчеркнул, что получающие выплаты пенсионеры должны быть «избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок».
РИА Новости © Алексей Никольский
Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал два указа — «о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», и «о единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».
В первом документе говорится о лицах проходивших «военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения».
Во втором — о тех, кто является получателем пенсии в России по состоянию на 31 августа 2021 года.
Единовременная выплата должна быть осуществлена в сентябре 2021 года, если этого не произошло, она может быть произведена позднее.
«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся», — говорится в обоих документах.
По его словам, у этой категории граждан было много незапланированных расходов на лекарства, средства защиты.
«Подчеркну, выплата в размере десяти тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам. И работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. Главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок. Я попрошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения», — подчеркнул президент.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал действия президента о единовременной выплате пенсионерам.
«Всячески поддерживаю любые дополнительные выплаты пенсионерам, но необходимо продолжить реализацию вопроса о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам», — заявил парламентарий в беседе с RT.
Принятая мера станет часть комплекса мер поддержки различных социальных групп населения, добавил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.
«За рубежом отмечают, что наша экономика по основным параметрам вернулась на 2019 год. И вот эта мера поддержки, о которой мы говорим, является ответом на наличие запроса на социально ориентированную экономическую политику. То есть это не одномоментный шаг, это в целом политика, ориентированная на поддержку населения», — сказал собеседник RT.
Согласно данным пресс-службы Минсоцразвития Московской области, «президентскую» выплату в регионе получат более 2 млн пенсионеров. По словам зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной, никаких заявлений подавать не нужно, выплата поступит автоматически.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в данный момент не планируются новые дополнительные выплаты иным категориям граждан РФ.
С 1 июля в России женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) и находящимся в трудном материальном положении (размер среднедушевого дохода их семей не может превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе), положено не единовременное, а ежемесячное пособие. Его размер составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ.
Также с этого дня началась выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые оказались в сложной финансовой ситуации (размер их среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ).
При этом со 2 августа ПФР приступил к начислению единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам.Также на russian.rt.com Для всех категорий: Путин предложил выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей
При этом в Кремле подчёркивали, что выделение бюджетных средств на данные выплаты не приведёт к увеличению налогов в России.
«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как пояснял первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей, поскольку в России примерно 40 млн пенсионеров, получающих страховые пенсии, около 3,5 млн человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры (1,5 млн — 2 млн человек).
«Если президент такие предложения вносит, то вполне естественно, что они все достаточно серьёзно были обсуждены в правительстве, наверняка, эти средства уже заложены», — пояснял сенатор.
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