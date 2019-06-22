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Из-за летней жары украинцы неожиданно могут остаться без электричества

22 июня 2019, 05:24  •  85 • В мире
Из-за летней жары украинцы неожиданно могут остаться без электроэнергии. Об этом их предупредила компания "Укрэнерго", сославшись на угрозу для сетей.
Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" в своём фейсбуке опубликовала предупреждение для граждан страны. В нём сказано, что их могут ждать аварийные отключения электричества из-за летнего повышения температуры воздуха.
Компания сослалась на то, что ситуация с балансом производства и потребления электричества - угрожающая. Мол, за последние дни в Незалежной отмечаются рекордные значения температуры воздуха. А тем временем у энергетической системы Украины нет резервов мощности на энергоблоках ТЭС.
Поэтому прогнозируются аварийные отключения. Избежать их можно с помощью поставок угля и выведения из процесса ремонта некоторых блоков ТЭС.

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