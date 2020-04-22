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Из-за коронавируса Украина вновь отложит проведение переписи населения
22 апреля 2020, 18:10 • 28 • Украина
Переписи населения на Украине не было с 2001 года, и, вероятно, в 2021 году она снова не состоится. Министр правительства Украины Олег Немчинов заявил, что у страны нет на это средств. К тому же, подготовку к проведению переписи следовало начать еще в марте этого года.
Сюжет: Коронавирус
Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что в 2021 году всеукраинской переписи населения, скорее всего, не будет. Это достаточно затратное мероприятие, а Украина, где имеющиеся экономические проблемы усугубились из-за ситуации с коронавирусом, не может взваливать на бюджет «необязательные» расходы. К тому же, как заметил министр, подготовку к переписи необходимо начинать заблаговременно, и сейчас этот момент уже упущен.
Олег Немчинов: «Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 миллиарда гривен. У нас весь стабфонд на коронавирус - 65 миллиардов. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку».
Министр отметил, что, скорее всего, перепись не удастся провести в 2021 году. По его словам, можно было бы попытаться сделать это в конце года, но тогда средства на организацию переписи нужно будет тратить уже с этой осени. Он сослался на заключение главы Госстата о том, что «нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать».
Три сценария
Немчинов рассказал о том, что руководство Госстата рассматривает несколько вариантов проведения всеукраинской переписи населения: классический сценарий, опросы и комбинированный. Как уточнил министр, лично он больше склоняется к последнему, так как он предполагает максимальное использование электронных носителей и цифровых технологий, но при этом сохраняет и «реальные вещи» - такие, как дворовые обходы. Чиновник отметил, что даже если останавливаться на чисто цифровом формате, на организацию переписи, в любом случае, уйдут большие средства.
Ранее, в январе 2020 года, экс-министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет обнародовал данные электронной переписи. В соответствии с ними, на 1 декабря 2019 года численность населения страны составляла 37 миллионов 289 ысяч человек. При этом, в данной статистике не учитывались граждане, находившиеся за рубежом или на территориях, неподконтрольных Киеву – в Крыму или на Донбассе. Дубилет уточнил, что количество граждан оценивалось исходя из данных мобильных операторов связи, информации Госстата и электронных реестров, а также информации госреестра физических лиц.
Двадцать лет «неучтёнки»
В последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году. По логике, в следующий раз ее должны были организовать в 2011 году, но этого не произошло. Мероприятие неоднократно откладывалось под различными предлогами.
Перепись проводится для того, чтобы узнать, сколько человек живет в государстве, каков этнический состав населения, каким образом распределяются возрастные группы и на каком языке разговаривают жители страны. В анкеты могут добавляться и другие вопросы – в зависимости от того, что нужно узнать государству. Это может быть информация об источниках доходов, вероисповедании и так далее.
В начале XXI века жителям Украины внушали, что их должно быть порядка 52 миллионов – именно такое количество было зарегистрировано на момент распада СССР и обретения Украиной суверенитета. Но в 2001 году дойти до этого показателя не удалось: численность населения составила 48, 457 миллионов человек. Из них 77,8% называли себя украинцами, 17,3% - русскими, 0,6% - белорусами. Украинский язык, по результатам переписи, был родным для 67,5% жителей (на 2,8% больше, чем на 1989 год), а на русском разговаривали 29,6% населения. Сейчас, спустя двадцать лет, Киев по-прежнему опирается на эти данные, которые уже давно потеряли свою актуальность, поэтому едва ли можно говорить об эффективности такого подхода.
Только ли в деньгах дело?
Год назад команда президента Украины Владимира Зеленского отмечала необходимость проведения переписи, поскольку эта информация необходима для совершения каких-либо преобразований. Но, тем не менее, сдвигов в этом направлении пока нет. Сейчас по экономике, как уже упоминалось выше, ударила ситуация с коронавирусом, но только ли в ней дело?
На Украине высказываются подозрения, что перепись до сих пор не состоялась не только по экономическим причинам. Есть мнение, что пересчет закроет лазейки, позволяющие фальсифицировать результаты выборов – ведь разница в цифрах на бумаге и в реальности позволяет проводить определенные манипуляции с «мертвыми душами» при голосовании.
Еще одна проблема связана с языком: если перепись покажет, что высокий процент населения по-прежнему считает родным языком не украинский, проведение языковой политики усложнится, ведь она будет способствовать отчуждению от общества значительной части жителей Украины. При этом, речь идет не только о русскоязычном населении: для кого-то родным языком может быть венгерский, польский или, например, крымско-татарский.
И, наконец, неоднозначный вопрос – это проведение переписи в республиках Донбасса, которые неподконтрольны Киеву. На Украине есть мнение, что если провести перепись, не учитывая их население, это станет своего рода признанием потери данных территорий.
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