«Из-за халатных действий погибли 37 человек»: СК возбудил дело в отношении командира звена, тушившего «Зимнюю вишню»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Генина — начальника караула спасательной части №2, которая участвовала в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По данным СК, Генин проигнорировал слова одного из очевидцев, который указывал ему более короткий путь к кинозалу. Начальник караула повёл подчинённых к другой лестнице, однако выходы на четвёртый этаж оказались заблокированными, в связи с чем пожарным пришлось вернуться. Ранее родственники погибших подали в прокуратуру заявления с жалобой на бездействие сотрудников МЧС.

В отношении начальника караула спасательной части, которая участвовала в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, в ходе тушения пожара начальник караула части и командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин вместе с подчинёнными зашёл в здание через западный вход.

«Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвёртом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу», — говорится в сообщении СК.

Сергей Генин (крайний справа)

© Кадр: видео ГУ МЧС по Кемеровской области

Однако Генин, по версии следствия, проигнорировал эти сведения и не сверил их с план-схемами, направив своё звено к лестнице, расположенной в юго-восточной части здания. На четвёртом этаже они обнаружили, что дверь заперта, после чего вернулись к лестнице, находившейся у западного входа.

«Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в кинозале №2.

В СК уточнили, что по месту жительства Генина проводятся обыски, в ближайшее время он будет задержан.

«Время терять не стали»

О действиях пожарных во время тушения ранее рассказал сам Генин вместе со своими коллегами. Видеосюжет, в котором представлена версия спасателей, опубликован на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.

В частности, пожарные не отрицают, что зашли с западного входа и побежали к лестнице, расположенной в восточной стороне. К тому моменту уже было сильное задымление, и спасатели продвигались наверх ползком.

«По ходу движения мы все двери пытались открыть, чтобы хотя бы куда-то попасть. Поднялись на самый верх и поняли, что все двери закрыты. Время терять не стали, поняли, что сломать эти двери мы не сможем», — сообщил Генин. По его словам, пожарные вернулись к западной стороне и также ползком пошли на четвёртый этаж.

При этом Генин не пояснил, почему спасатели сразу не использовали лестницу, расположенную у западного выхода.

Жалобы на спасателей

После трагедии претензии к работе спасателей предъявляли родственники погибших. По словам Андрея Никулина, который потерял при пожаре сына, маму и сестру, он вместе с другими посетителями торгового центра указывал пожарным кратчайший путь до кинотеатров.

«Пожарные стали заходить в здание с баллонами. Мы с несколькими мужиками, у кого в злополучном кинозале были заперты дети и жены, стали объяснять, как пройти на четвёртый этаж, где находились наши близкие… Пожарные добрых 20 минут обследовали здание. И не пошли к кинотеатру, а отправились искать очаг возгорания», — рассказал он газете «Московский комсомолец».

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В прокуратуре сообщили РИА Новости, что 28 марта поступили жалобы на бездействие спасателей и сотрудников МВД при пожаре в Кемерове. По их обращениям была организована проверка.

По данным СМИ, в заявлениях родственников погибших указано, что пожарные отказывались зайти в кинозал, ссылаясь на отсутствие необходимого снаряжения.

3 апреля в СК заявили, что устанавливают личности и местонахождение граждан, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания в ТЦ «Зимняя вишня».

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следственном комитете.

В МЧС сообщили, что всю документация о действиях пожарных по тушению и спасению людей в Кемерове передали Следственному комитету.

Восемь обвиняемых

Напомним, что ранее по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями».

Обвиняемые проходят управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ТЦ Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзиля Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин.