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Из-за громких скандалов и казни критиков режима игнорировать действия Тегерана все сложнее

12 января 2021, 16:35  •  29 • Аналитика
В персидской версии басни о скорпионе и лягушке лягушку заменяет черепаха, но остальная часть сказки знакома. Черепаху жалят, когда она помогает скорпиону перебраться через реку - и мораль истории в том, что это такова природа последнего.
Мораль этой истории, возможно, наконец-то дошла до европейских лидеров, которые в течение последних четырех лет удерживали Исламскую республику от падения в воду. Не получив благодарности от Тегерана за свои усилия по сохранению ядерной сделки 2015 года, они теперь получают новые напоминания об истинной природе иранского режима.
Тенденция европейцев мягко педалировать ужасающие действия Ирана в области прав человека оспаривается откровениями о том, что режим похищает своих критиков с иностранной территории и возвращает их в Тегеран для наказания.
В обоих случаях жертвы сначала выманивались с континента, а затем похищались. Но в качестве напоминания о том, что Тегеран не прочь «пошалить» на европейской земле, вспомним судебный процесс над иранским дипломатом, который начался в Антверпене. Обвинители утверждают, что Ассадолла Ассади, работавший в иранском посольстве в Вене, спланировал взрыв бомбы против оппозиционной группы во Франции. Он передал взрывчатку паре бельгийцев-иранцев в Люксембурге, но был арестован в Германии, когда возвращался в Австрию.
В более поздних случаях использовались шпионы и контрабандисты, а не дипломаты. Рухолла Зам, парижский журналист, чьи разоблачения коррупции и сексуальных скандалов с участием влиятельных деятелей режима сделали его угрозой Тегерану, был схвачен во время визита в священный иракский город Кербела и тайно переправлен через границу. Он был повешен по надуманным обвинениям, которое режим обычно выдвигает, когда он не в состоянии даже сфабриковать доказательства реального преступления.
Хабиб Чааб, который базировался в Швеции, был схвачен в Стамбуле и перевезен в Иран, по-видимому, наркоторговцем. Турецкие власти задержали 11 человек в связи с похищением и обвинили иранскую разведку в финансировании операции. Чааб сейчас находится в иранской тюрьме по обвинению в причастности к нападению в 2018 году на военный парад в юго-западном городе Ахваз.
Возможно, режим также нанял группу для похищения ирано-немецкого Джамшида Шармахда из Дубая в июле. Тегеран утверждает, что Шармахд, проживавший в Калифорнии, был агентом ЦРУ и руководил взрывом мечети в Ширазе в 2008 году.
Цель критиков за рубежом, будь то убийство или похищение, представляет собой угрозу значительно большую, чем обычный захват заложников Тегераном, в котором мишенями часто являются европейско-иранские граждане. Европейский ответ также был более резким. Помимо обычных осуждений после казни Рухоллы Зама, послы Германии, Франции, Италии и Австрии бойкотировали форум, призванный содействовать развитию европейско-иранских деловых связей.
В США казнь Зама вызвала двухпартийный огонь: госсекретарь Майк Помпео осудил ее как «варварскую», в то время как Джейк Салливан, который является кандидатом избранного президента Джо Байдена на пост советника по национальной безопасности, назвал ее «ужасающей».
Президент Хасан Роухани отмахнулся от протестов, но похищения, и особенно судьба Зама, нанесут ущерб репутации Ирана среди простых европейцев. Несмотря на усилия режима пробудить сочувствие к трудностям, вызванным экономическими санкциями администрации Трампа, последний опрос исследовательского центра Пью показывает крайне негативное отношение к Ирану со стороны крупных европейских стран.
Есть и другие признаки того, что репутация Ирана падает в глазах европейцев. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно сигнализировал о сдвиге в сторону негативной позиции администрации Трампа по ядерной сделке, предложив режиму договориться об ограничениях своей программы разработки ракет. Германия, Франция и Великобритания выступили с жестким предупреждением против планов Тегерана активизировать свою программу обогащения урана.
Не менее наглядным, вероятно, станет итог видеоконференции — на фоне новых признаков строительства иранского подземного ядерного объекта, которую проведут дипломаты из оставшихся стран, подписавших соглашение 2015 года.
Европейская переоценка поведения Ирана соответствовала бы повороту этой старой персидской басни: черепаха переживает укус благодаря своему панцирю и приобретает ценный опыт.

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