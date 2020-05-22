Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото

Отмечается, что в ходе строительства Каневской ГЭС (1972-1975 годы) в состав гидротехнических бетонов примешивали золу с тепловых электростанций. «Затем выяснилось, что это было фатальной ошибкой: вода все эти годы вымывала золу, на ее месте образовывались пустоты», — сказано в документе Национального экологического совета Украины, который цитирует издание.Также сообщается, что оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины. Сегодня она удерживает давление 2,5 кубических километра воды, что является слишком большой нагрузкой на ГЭС.Ученые подсчитали, что прорыв плотины Каневской гидроэлектростанции приведет к затоплению значительной части Черкасской области, возникновению непроходимых болот на этой территории, а также к увеличению давления на плотину Кременчугского водохранилища и ее прорыву. То есть дамбы, находящиеся ниже по течению, начнут складываться и разрушаться одна за другой по принципу домино.