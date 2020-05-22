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Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
22 мая 2020, 06:55 • 177 • Украина
Общественная организация «Национальный экологический совет Украины» заявила о плачевном состоянии плотин водохранилищ Днепра. Об этом 21 мая сообщают «Факты»
Отмечается, что в ходе строительства Каневской ГЭС (1972-1975 годы) в состав гидротехнических бетонов примешивали золу с тепловых электростанций. «Затем выяснилось, что это было фатальной ошибкой: вода все эти годы вымывала золу, на ее месте образовывались пустоты», — сказано в документе Национального экологического совета Украины, который цитирует издание.
Ученые подсчитали, что прорыв плотины Каневской гидроэлектростанции приведет к затоплению значительной части Черкасской области, возникновению непроходимых болот на этой территории, а также к увеличению давления на плотину Кременчугского водохранилища и ее прорыву. То есть дамбы, находящиеся ниже по течению, начнут складываться и разрушаться одна за другой по принципу домино.
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