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Из-за чиновников Россия теряет больше, чем от санкций Запада - Константин Воронов

19 февраля 2019, 18:24  •  65 • Политика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили 6 миллиардов долларов, сообщает Минэкономразвития. По мнению эксперта Константина Воронова, страна гораздо больше теряет от неэффективных и непродуманных решений чиновников.
Российские экспортеры потеряли 6,3 миллиарда долларов из-за экономических санкций Запада, подсчитали в Минэкономразвития. Данные ведомства для Царьграда прокомментировал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН - Константин Воронов.
Он отмечает, что 6 миллиардов долларов - это громадная сумма, но в масштабах российской экономики, все-таки, не очень сильная. Эксперт подчеркивает, что масштабы экономики страны играют в этом вопросе огромную роль. Для малой страны потерять даже небольшую сумму – это очень чревато, поскольку влияет на занятость, на экономические темпы роста и прочее. И в Европе только 4 больших страны, а все остальные - малые страны.
"Поэтому для них это чревато, и поэтому они всячески пытаются, так сказать, донести свои беды до принимающих решения", - объясняет Константин Воронов в интервью Царьграду.
Он добавил, что санкции - это "улица с двусторонним движением", и Европа страдает от них гораздо сильнее России. Кроме того, чаще всего, из-за непродуманных решений чиновников, Россия теряет больше средств, чем от западных санкций.

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