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Из-за чего ушёл в отставку глава Иркутской области: Матвиенко назвала причину

15 декабря 2019, 09:09  •  137 • Политика
Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Левченко. "За этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы и его подчинённых", - сказала она.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко с его поста. По её словам, глава области сам дал оценку своей работе в регионе.
Об отставке губернатора Иркутской области стало известно в четверг 12 декабря. Глава региона написал заявление об уходе по собственному желанию. Отставку уже принял президент России Владимир Путин.
"Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы и его подчинённых", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она отметила, что дееспособность и профессионализм власти лучше всего проверяются именно в кризисных ситуациях, когда нужны оперативные решения и контакт с людьми. Ситуация с паводком в Иркутской области показала, что "региональная команда не справилась", считает Матвиенко.
Политик напомнила, что президенту России пришлось дважды навещать пострадавший от стихии регион. Региональному руководству были даны все поручения, федеральный центр оперативно реагировал на запросы, выделял средства на восстановление, но власть на местах всё равно не справилась.
"Назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области - правильное решение", - цитирует слова Матвиенко "РИА Новости".
Напомним, что в этом году Иркутская область сильно пострадала от паводка. Многие жители региона лишились своих домов и имущества. Тем не менее местные власти не проявили особого рвения в оказании помощи пострадавшим от стихии. А некоторые чиновники ещё и умудрились вляпаться в скандалы.

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