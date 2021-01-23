Из-за Байдена сотни бойцов Нацгвардии США заразились коронавирусом - СМИ

После инаугурации под дулами винтовок президента США Джо Байдена сотни бойцов Национальной гвардии, охранявших мероприятие, заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет американское издание Politico.

После штурма протестующими Капитолия 6 января на улицы Вашингтона вывели около 26 тысяч бойцов Национальной гвардии США. С оружием в руках они перекрыли все подступы к Капитолию и держали оборону, пока Джо Байден принимал участие в процедуре инаугурации.

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом,

- пишет издание Politico.

Ранее стало известно, что после инаугурации Джо Байдена нацгвардейцев выгнали из Капитолия и расквартировали на обычной автомобильной парковке. После огласки истории полиция Капитолия извинилась перед бойцами Нацгвардии и вернула стражей порядка обратно, отмечает Nation News.

Напомним, что беспорядки в столице Штатов были вызваны недоверием граждан к итогам выборов президента США. В ходе голосования было выявлено множество нарушений в штатах, которые контролируются демократами. Однако суд не дал Трампу возможности оспорить итоги выборов. В и без того сильно поляризованном американском обществе это ещё сильнее подорвало доверие к демократическим институтам и вылилось в беспорядки.