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Из Януковича хотели сделать костер

08 июня 2018, 19:54  •  94 • В России

В Оболонском районном суде Киева продолжается процесс по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича в период исполнения им обязанностей главы государства. Очередной свидетель со стороны защиты, экс-начальник штаба охраны Януковича Владимир Павленко дал, по сути, сенсационные показания, раскрыв причину, по которой Янукович в феврале 2014 года в феврале не приехал на съезд депутатов всех уровней юго-восточных регионов Украины и Крыма, который проводился в Харькове, хотя был в этом городе, и там планировалось его выступление.

Оказывается, радикальные националисты (местные и приехавшие из Киева) планировали убийство на тот момент президента своей страны. По словам Павленко, у них появилась информация, что радикалы разделились на две группы. Одна проникла на сам съезд и должна была застрелить Януковича, желательно, во время его выступления. Вторая группа вступала в действие, если бы первая потерпела фиаско. Эти радикалы хотели также осуществить покушение с помощью огнестрельного оружия, но еще и забросать Януковича и его охрану бутылками с коктейлями Молотова и попытаться сжечь его заживо.

При этом Павленко указал, что в случае пребывания Януковича в Киеве, шансов выжить у него практически не было.

- У нас была информация об измене в министерстве обороны. ... Янукович понял, что будут жертвы. И решил ехать в Харьков, чтобы их избежать, - заключил Павленко свои показания о том, что после подписания Януковичем соглашения с оппозицией, его охране поступила информация о том, что лидеры майдана планировали штурм резиденции с участием 10 тысяч протестующих и военной техники.

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