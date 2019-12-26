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Из всех стволов
26 декабря 2019, 21:24 • 9 • Карикатуры
Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. При этом издание утверждает, что план готовится на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года.
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