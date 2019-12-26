Из всех стволов

Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. При этом издание утверждает, что план готовится на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года.