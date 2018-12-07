Из Вашингтона в Нью-Йорк: Трамп выдвинул Хезер Науэрт на должность постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп выдвинул официального представителя Госдепа Хезер Науэрт на должность постпреда Соединённых Штатов при ООН. Теперь её кандидатуру должен одобрить сенат. Эксперты считают, что сенаторы, несмотря на критику этой кандидатуры, одобрят решение главы Белого дома. Ожидать изменения риторики Вашингтона в ООН с приходом Науэрт не стоит, отмечают политологи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост постпреда Соединённых Штатов при ООН Хезер Науэрт. На данный момент она занимает должность официального представителя Госдепа.

«Я рад объявить, что Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, будет выдвинута на должность постоянного представителя при Организации Объединённых Наций. Я хочу поздравить Хезер и поблагодарить Никки Хейли за её отличную службу нашей стране!», — написал он в своём Twitter.

I am pleased to announce that Heather Nauert, Spokeswoman for the United States Department of State, will be nominated to serve as United Nations Ambassador. I want to congratulate Heather, and thank Ambassador Nikki Haley for her great service to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.

Согласно существующей процедуре, после выдвижения Трампом кандидатуры на должность постоянного представителя её должен будет одобрить сенат США.

С января 2017 года этот пост занимает Никки Хейли, которая в октябре этого года объявила о своём решении уйти в отставку. По её словам, уход не связан с причинами личного характера. Она освободит до конца года.

«Нет никаких личных причин. Облечённым властью очень важно понимать, когда им нужно отойти в сторону. За последние восемь лет я сделала всё что могла. Думаю, что периодически должны приходить другие люди, которые будут вкладывать новые силы», — отметила она.

Тогда Трамп обещал представить замену Хейли в течение одной-двух недель, однако сделал это только в декабре.

«Курс останется неизменным»

Впервые новость о том, что Трамп может выдвинуть кандидатуру Хезер Науэрт, появилась 16 октября. Тогда об этом писало издание Politico, ссылаясь на источники в президентской администрации. А 1 ноября телеканал Fox News сообщил, что глава Белого дома уже предложил Науэрт этот пост.

Уже 2 ноября американский президент подтвердил, что официальный представитель Госдепа рассматривается им как потенциальная замена Никки Хейли. «Её кандидатура находится под очень серьёзным рассмотрением… Вероятно, мы сможем принять решение на следующей неделе», — сказал Трамп.

Американский сенатор Мази Хироно считает, что Науэрт не обладает достаточной квалификацией для занятия этой должности.

«Мне было бы трудно (проголосовать за Науэрт. — RT), потому что есть те из нас, которые заботятся об опыте и квалификации, — сказала она CNN. — Я не знала, что быть верным президенту — это высшая квалификация. Так для президента, но не для меня».

А бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби заявил, что в сенате Науэрт понадобится «броня», чтобы преодолеть сопротивление конгрессменов.

«Я уверен, что ей грозит настоящий гриль в американском сенате, — сказал он в эфире Fox News. — Это не то, что я хотел бы пожелать врагу, а тем более другу, а я считаю Хезер другом»

Штаб-квартира ООН

Reuters

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При этом сенат, несмотря на критику в адрес Науэрт, с большой вероятностью одобрит её кандидатуру, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Я думаю, что несмотря на достаточно серьёзную критику со стороны ряда сенаторов, эта кандидатура должна получить поддержку. Тот курс, который транслировался представителем США в ООН, останется неизменным. Антироссийская направленность совершенно точно не изменится», — сказал он в эфире радио Sputnik.

«Мало чем отличается от Хейли»

Большинство кресел в сенате (51) по-прежнему держат именно представители партии Трампа — республиканцы. Кроме того, часть демократов также поддержит кандидатуру Науэрт, считает эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Науэрт поддержит какая-то часть демократов. Она по своим взглядам мало чем отличается от Хейли, но она более опытна в международных делах и меньше будет говорить глупостей. Что касается их взглядов, то они примерно одинаковые», — отметил он в разговоре с RT.

По мнению Брутера, Трамп выбрал Науэрт, так как она зарекомендовала себя «как человек, который во всём послушен». Эксперт согласился, что её назначение никак не повлияет на риторику США в ООН.

«Её назначение на риторику США в Совбезе ООН повлияет очень мало, потому что Науэрт будет только более тщательно подбирать слова и позволять себе меньше вольностей. Это её единственное отличие от Хейли. А что касается русофобских заходов и антироссийской риторики, то они примерно одинаковые», — подчеркнул Брутер.

Отметим, что Науэрт позволяла себе весьма неоднозначные высказывания в адрес России. Так, в августе этого года она заявила, что Вашингтон с помощью санкций стремится принудить Москву к «более правильному поведению». В марте в ответ на высказывания российских журналистов в ходе брифинга она сказала: «Так вы тоже с российского телевидения! Этим всё сказано, двигаемся дальше».

А в сентябре 2017-го, комментируя обыски в российских диппредставительствах, Науэрт назвала действия американских официальных лиц «прогулкой». В МИД РФ охарактеризовали эти заявления как «издевательские».

Однако большого выбора у Трампа не было, так как среди американских дипломатов мало людей с опытом, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Огромное количество американских дипломатов не имеет вообще никакого опыта работы по дипломатическому ведомству. Причём это не уникальная ситуация для сегодняшней администрации», — заключил он в разговоре с RT.