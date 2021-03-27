Из Украины сделали полигон для испытания сомнительных вакцин: Правду раскрыл Шарий

Запад сделал из Украины полигон для испытаний вакцины, считает блогер Анатолий Шарий. "Больницы забиты пациентами, не хватает мест. Но люди мрут не только в медучреждениях, но и после хвалёной вакцины", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей антиковидных вакцин от ответственности за возможные последствия прививок. По мнению украинского видеоблогера и журналиста Анатолия Шария, Запад превратил Незалежную в полигон для испытаний иностранных вакцин.

Он отмечает, что забота о здоровье граждан у киевских властей отошла на десятый план. А главным приоритетом для них является возможность заработать перед бенефициаром. В подтверждение своих слов блогер привёл данные о ситуации в украинском городе Николаеве.

Больницы забиты пациентами, не хватает мест. Но люди мрут не только в медучреждениях, но и после хвалёной вакцины,

- цитирует Nation News слова блогера.

Также Шарий напомнил о смерти женщины-военнослужащей под Одессой после укола вакцины. Сначала власти пытались скрыть инцидент и объявить случившееся фейком, однако информация быстро выплыла наружу и Киеву пришлось признать факт смерти после прививки.

Чем дальше, тем больше у меня уверенность в том, что Украину просто использовали как полигон для проверки вакцины,

- подчеркнул Шарий.