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Из Украины сделали полигон для испытания сомнительных вакцин: Правду раскрыл Шарий
27 марта 2021, 01:20 • 83 • Политика
Запад сделал из Украины полигон для испытаний вакцины, считает блогер Анатолий Шарий. "Больницы забиты пациентами, не хватает мест. Но люди мрут не только в медучреждениях, но и после хвалёной вакцины", - заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает производителей антиковидных вакцин от ответственности за возможные последствия прививок. По мнению украинского видеоблогера и журналиста Анатолия Шария, Запад превратил Незалежную в полигон для испытаний иностранных вакцин.
Он отмечает, что забота о здоровье граждан у киевских властей отошла на десятый план. А главным приоритетом для них является возможность заработать перед бенефициаром. В подтверждение своих слов блогер привёл данные о ситуации в украинском городе Николаеве.
- цитирует Nation News слова блогера.
Также Шарий напомнил о смерти женщины-военнослужащей под Одессой после укола вакцины. Сначала власти пытались скрыть инцидент и объявить случившееся фейком, однако информация быстро выплыла наружу и Киеву пришлось признать факт смерти после прививки.
- подчеркнул Шарий.
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